Thời sự

Đấu giá khu ‘đất vàng’ sân vận động Chi Lăng hơn 9.706 tỉ đồng bất thành

Mạnh Cường
11/05/2026 15:39 GMT+7

Phiên đấu giá trực tuyến khu 'đất vàng' sân vận động Chi Lăng ở thành phố Đà Nẵng với giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng đã không có khách hàng tham gia.

Ngày 11.5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng xác nhận phiên đấu giá khu đất sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng đã không thành công, do không có khách hàng tham gia đấu giá.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, nhưng đến khi hết thời hạn đăng ký và tham gia đấu giá theo quy định mà không có tổ chức hay cá nhân nào nộp hồ sơ tham gia.

Sau khi phiên đấu giá không thành, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo và gửi thông tin đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (đơn vị được giao xử lý tài sản). Sau khi xác định lại mức giá phù hợp, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lại khu đất này.

Khu đất sân vận động Chi Lăng nằm tại vị trí trung tâm phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) được xem là một trong những khu "đất vàng" có giá trị thương mại đặc biệt lớn của thành phố.

Tài sản đưa ra đấu giá lần này gồm quyền sử dụng đất thuộc Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng với tổng cộng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng 14 thửa đất.

Theo kết quả thẩm định giá được cơ quan chức năng phê duyệt, tổng giá trị khối tài sản hơn 9.706 tỉ đồng.

Trước đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng phát thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá từ ngày 3 - 5.3.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng được lựa chọn để tổ chức đấu giá trực tuyến toàn bộ khối tài sản.

Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng là tài sản bảo đảm thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, ông Phạm Công Danh cùng Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm liên đới với Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số) khoản nợ gốc hơn 4.132 tỉ đồng cùng 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án gồm quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỉ đồng tiền nợ gốc. Số nợ gốc còn lại phải thi hành án là hơn 3.665 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Nhìn lại sân vận động Chi Lăng 'chảo lửa' đình đám một thời trước khi trở thành dĩ vãng

