Lộ diện đơn vị 'cầm trịch' đấu giá khu đất vàng sân vận động Chi Lăng 9.700 tỉ

Ngày 19.3, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng công bố kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với khu đất phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng là đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá, với tổng số điểm đạt 96,5 (cao nhất trong các đơn vị tham gia).

Tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, gồm 10 giấy chứng nhận với 14 thửa đất, nằm trên địa bàn phường Hải Châu. Giá khởi điểm được xác định hơn 9.706 tỉ đồng.

Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quá trình lựa chọn được thực hiện dựa trên hàng loạt tiêu chí khắt khe như cơ sở vật chất, phương án tổ chức đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín, số lượng đấu giá viên cũng như hiệu quả các cuộc đấu giá đã thực hiện và nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Kết quả chấm điểm cho thấy Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và có phương án tổ chức đấu giá khả thi. Đồng thời, đơn vị này cũng được đánh giá cao về kinh nghiệm và đội ngũ đấu giá viên.

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định toàn bộ quá trình chấm điểm được thực hiện công khai, minh bạch, các tiêu chí được lượng hóa cụ thể theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá được xem là bước then chốt để triển khai đấu giá khu "đất vàng" Chi Lăng, một trong những khu đất có vị trí đắc địa và giá trị lớn bậc nhất trung tâm Đà Nẵng.

Đáng chú ý, khu đất này là tài sản thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo bản án, ông Phạm Công Danh cùng các doanh nghiệp liên quan có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng số tiền nợ gốc hơn 4.132 tỉ đồng, cùng án phí dân sự sơ thẩm.

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí và hơn 466,9 tỉ đồng nợ gốc. Số tiền còn lại phải thi hành án là hơn 3.665 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sau khi tháo gỡ một số vướng mắc pháp lý, cơ quan thi hành án đã tiến hành kê biên, thẩm định giá và quyết định bán đấu giá nguyên khối toàn bộ các lô đất theo quy định.

Kết quả thẩm định giá cho thấy khối tài sản gồm 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất, có tổng giá trị hơn 9.706 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng có liên quan vụ án Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh. Hơn 15 năm qua, dự án "đứng bánh", việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng sạch tại sân vận động Chi Lăng để phục vụ dự án nằm trong chủ trương, định hướng của thành phố Đà Nẵng nỗ lực giải phóng các nguồn lực đất đai, gỡ vướng cho các dự án treo nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển thành phố.



