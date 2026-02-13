Sân vận động Chi Lăng được định giá hơn 9.700 tỉ đồng để thi hành án vụ Phạm Công Danh

Ngày 13.2, Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng cho biết đã công bố kết quả thẩm định giá quyền sử dụng đất đối với Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng trong quá trình tổ chức thi hành án vụ Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1).

Theo Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng, đơn vị đang tổ chức thi hành một phần các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1).

Sân vận động Chi Lăng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bản án tuyên buộc ông Phạm Công Danh và Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số) tổng số tiền nợ gốc hơn 4.132 tỉ đồng, cùng 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án gồm nhiều bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng ở phường Hải Châu (TP.Đà Nẵng).

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỉ đồng tiền nợ gốc. Số nợ gốc còn lại phải thi hành là hơn 3.665 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Đối với quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, sau khi một số vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng đã thực hiện kê biên, thẩm định giá theo đúng quy định để bán đấu giá nguyên khối toàn bộ các lô đất.

Kết quả thẩm định giá cho thấy khối tài sản gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tương ứng 14 thửa đất) có tổng giá trị hơn 9.706 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật nhằm thu hồi tiền thi hành án.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng có liên quan vụ án Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

Hơn 15 năm qua, dự án "đứng bánh", việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng sạch tại sân vận động Chi Lăng để phục vụ dự án nằm trong chủ trương, định hướng của TP.Đà Nẵng nỗ lực giải phóng các nguồn lực đất đai, gỡ vướng cho các dự án treo nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển thành phố.