Sửa luật: Đề xuất Bộ Công an xây dựng sàn đấu giá tài sản trực tuyến

Cần làm rõ cơ chế vận hành sàn đấu giá tài sản công

Ngày 27.3, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến hồ sơ chính sách luật đấu giá tài sản (sửa đổi).

Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến hồ sơ chính sách luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) ẢNH: NGÂN NGA

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Sở Tư pháp TP.HCM cho biết tại điều 39, sửa đổi khoản 1, 2, 3 theo hướng quy định việc đấu giá trực tuyến thực hiện trên sàn đấu giá tài sản công do Bộ Công an xây dựng, hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; việc thuê, sử dụng sàn đấu giá tài sản công và trang thông tin đấu giá trực tuyến của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Đồng thời, bổ sung quy định cụ thể về yêu cầu kỹ thuật, lộ trình thực hiện và chính sách hỗ trợ để cổng đấu giá tài sản quốc gia và các trang thông tin đấu giá trực tuyến được đảm bảo trong việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và đạt cấp độ an toàn thông tin theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.



Ông Lê Văn Tuấn, Phó cục trưởng Cục bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) chủ trì hội thảo ẢNH: NGÂN NGA

Theo Sở Tư pháp TP.HCM, "sàn đấu giá tài sản công do Bộ Công an xây dựng" là thuật ngữ mới, chưa được giải thích, làm rõ trong dự thảo cũng như chưa có quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Do đó, để bảo đảm tính rõ ràng, thống nhất và khả thi khi áp dụng, Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu làm rõ khái niệm, phạm vi, chức năng, cơ chế vận hành của sàn đấu giá tài sản công. Đồng thời rà soát, đối chiếu với các quy định có liên quan để bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về thẩm quyền quản lý nhà nước và hoạt động cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản.

Cân nhắc đấu giá trực tuyến đại trà

Ông Trần Văn Hào, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, nêu ý kiến: Để đấu giá tài sản ngày càng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội trong thời đại mới, thì cần tăng cường việc đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

"Tuy nhiên, việc đấu giá này không áp dụng đại trà mà cần phải có sự cân nhắc, tùy từng tài sản, từng địa phương xã, phường và có hướng mở để người có tài sản đấu giá có phương án lựa chọn các hình thức đấu giá cho phù hợp", ông Hào nói.

Ông Trần Văn Hào, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Lý do, thực tế hiện nay các hình thức đấu giá khác như đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá; đấu giá bằng bỏ phiếu kín tại phiên đấu giá vẫn đạt kết quả tốt. Cạnh đó, các hình thức đấu giá này hướng tới được nhiều đối tượng, nhiều tầng lớp trong xã hội vì dễ tiếp cận, dễ thực hiện, nên tăng khả năng cạnh tranh trong đấu giá tài sản.

Cũng theo đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, ở các xã vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí chưa đồng đều, hệ thống internet chưa đảm bảo. Do đó, người dân nơi có tài sản đấu giá tại các khu vực này khó tiếp cận, hạn chế về công nghệ thông tin nên việc thực hiện đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá, trả giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến (tất các quy trình đều thực hiện trên không gian mạng) không khả quan, khó khăn.

Tôn trọng tối đa quyền định đoạt của chủ sở hữu tài sản

Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, cho rằng hiện tại luật Đấu giá tài sản (sửa đổi, bổ sung) chưa có nhiều điều khoản đề cập đến việc đấu giá tài sản tự nguyện. Vì vậy, cần chuyển sang hướng thiết kế một cơ chế pháp lý riêng, có cấu trúc rõ ràng và khả năng vận hành độc lập, nhằm điều chỉnh trực tiếp loại hình đấu giá này.

Theo bà Hạnh, về kỹ thuật lập pháp, có thể cân nhắc 2 phương án. Thứ nhất, ban hành các điều khoản riêng điều chỉnh lĩnh vực đấu giá tài sản tự nguyện. Thứ hai, lồng ghép thành một chương, hoặc mục độc lập trong luật Đấu giá tài sản. Trong điều kiện hệ thống pháp luật hiện nay, phương án thứ hai có tính khả thi và bảo đảm tính thống nhất cao hơn, đồng thời vẫn cho phép thiết kế các quy định mang tính đặc thù.

Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt ẢNH: NGÂN NGA

"Nội dung của chế độ pháp lý này cần được xây dựng theo hướng tôn trọng tối đa quyền định đoạt của chủ sở hữu tài sản, đồng thời thiết lập các nguyên tắc nền tảng để bảo đảm tính minh bạch và an toàn pháp lý", bà Hạnh nói.

Theo đó, cần quy định rõ: phạm vi tài sản áp dụng; quyền và nghĩa vụ của người có tài sản, tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá; nguyên tắc lựa chọn và áp dụng các phương thức đấu giá; cũng như các giới hạn cần thiết để bảo đảm trật tự công và phòng ngừa rủi ro.

Đồng thời, phải xác lập ranh giới rõ ràng với đấu giá bắt buộc, theo đó các tài sản thuộc diện phải đấu giá theo quy định của pháp luật (như tài sản nhà nước, tài sản thi hành án...) vẫn phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục chặt chẽ, không áp dụng cơ chế linh hoạt của đấu giá tự nguyện.

Đấu giá tài sản ở TP.HCM thế nào? Tại TP.HCM có 71 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, bao gồm 1 trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và 70 doanh nghiệp đấu giá tài sản; 57 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản với hơn 197 đấu giá viên. Theo số liệu báo cáo của 46/71 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, trong năm 2025, các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã thực hiện hơn 17.000 cuộc đấu giá, trong đó có 3.888 cuộc đấu giá thành (bao gồm 157 đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, 1 đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản, 777 đấu giá tài sản thi hành án, 1.233 đấu giá tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và 1.720 tài sản đấu giá khác). Tổng giá trị giá khởi điểm của tài sản đấu giá gần 31.000 tỉ đồng; tổng giá trúng đấu giá gần 34.000 tỉ đồng; tổng số tiền giá dịch vụ đấu giá thu được hơn 92 tỉ đồng và số tiền nộp ngân sách/thuế hơn 11,8 tỉ đồng. Theo Sở Tư pháp TP.HCM các cuộc đấu giá thành (3.888 cuộc) vẫn chiếm tỉ lệ thấp so với tổng số cuộc đấu giá đã thực hiện (hơn 17.000 cuộc). Một trong những nguyên nhân vì tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, dù trải qua nhiều lần giảm giá và đấu giá nhưng vẫn không có người tham gia.



