Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghi đổ chất thải xuống biển khi thi công kè: Sở NN-MT Đà Nẵng lên tiếng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/05/2026 12:23 GMT+7

Trước nghi vấn đơn vị thi công kè xả chất thải xuống biển Hội An gây ảnh hưởng môi trường, Sở NN-MT thành phố Đà Nẵng khẳng định khi bốc xúc đá đến lớp sát đáy sà lan, phần vật liệu này bị kéo theo xuống biển gây hiểu nhầm là hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường.

Ngày 12.5, Sở NN-MT thành phố Đà Nẵng cho biết liên quan đến thông tin nghi đổ chất thải xây dựng xuống biển Hội An trong quá trình thi công dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển, UBND phường Hội An Đông đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Đại tiến hành kiểm tra thực tế tại công trường thi công. 

Nghi đổ chất thải xuống biển Hội An khi thi công kè: Đà Nẵng lên tiếng - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là nghi đổ chất thải xuống biển

ẢNH: JANG KỀU

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình thi công các hạng mục đê ngầm và mỏ hàn, việc vận chuyển và đổ đá lên sà lan đã làm phát sinh đá vụn, bột đá tích tụ dưới đáy phương tiện. Khi bốc xúc đá đến lớp sát đáy sà lan, phần vật liệu này bị kéo theo xuống biển, gây hiểu nhầm là hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường.

Đơn vị thi công dự án là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến.

Sau buổi làm việc với các bên liên quan, Công an phường Hội An Đông cùng Đồn biên phòng Cửa Đại đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tuyệt đối không xả thải xuống biển dưới mọi hình thức. Đồng thời, các phương tiện, sà lan phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi di chuyển nhằm tránh phát tán vật liệu, bùn đất ra khu vực biển ven bờ.

Đại diện đơn vị thi công cam kết sẽ quán triệt công nhân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, giám sát và không để xảy ra tình trạng xả thải trong quá trình thi công.

Theo Sở NN-MT thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 5.5 đến nay, cơ quan chức năng chưa phát hiện thêm vi phạm liên quan đến hoạt động thi công tại dự án.

Nghi đổ chất thải xuống biển Hội An khi thi công kè: Đà Nẵng lên tiếng - Ảnh 2.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An đang trong quá trình thi công với kinh phí hơn 982 tỉ đồng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND phường Hội An Đông cũng đã đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại công trường.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 2.5, nhiều clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh các sà lan hoạt động ngoài khơi bãi tắm Cửa Đại nghi xả chất thải xuống biển Hội An, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và hoạt động du lịch, đặc biệt trong thời điểm lượng du khách đổ về nghỉ lễ và tắm biển tăng cao.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Hội An Đông đã chỉ đạo Công an phường phối hợp Đồn biên phòng Cửa Đại kiểm tra hiện trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy hiện tượng xuất hiện dưới biển chủ yếu là bụi, đất và bột đá bám trên các khối đá trong quá trình vận chuyển, không phải hoạt động cố ý đổ chất thải ra môi trường như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư khoảng 42 triệu euro (tương đương hơn 982 tỉ đồng), trong đó vốn vay ODA 35 triệu euro, viện trợ không hoàn lại 2 triệu euro và vốn đối ứng 5 triệu euro. Dự án đã hoàn tất các thủ tục vay và được phê duyệt kế hoạch thực hiện từ năm 2024.

Tin liên quan

Phường nói gì về nghi đổ chất thải xuống biển Hội An khi thi công kè?

Phường nói gì về nghi đổ chất thải xuống biển Hội An khi thi công kè?

Những ngày qua, thông tin về các sà lan nghi vấn đổ chất thải xuống biển Hội An ở thành phố Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và du khách. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ bản chất thực sự của các hoạt động thi công tại khu vực này.

Bờ biển Hội An bị xâm thực gần 30 m, uy hiếp khu dân cư

'Gánh' 10 kg chì, thợ lặn ngâm mình hàng giờ để 'hồi sinh' bãi biển Hội An

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng chất thải biển Hội An kè bảo vệ bờ biển Nghi đổ chất thải xuống biển khi thi công kè
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận