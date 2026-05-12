Nghi đổ chất thải xuống biển khi thi công kè: Sở NN-MT Đà Nẵng lên tiếng

Ngày 12.5, Sở NN-MT thành phố Đà Nẵng cho biết liên quan đến thông tin nghi đổ chất thải xây dựng xuống biển Hội An trong quá trình thi công dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển, UBND phường Hội An Đông đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Đại tiến hành kiểm tra thực tế tại công trường thi công.

Hình ảnh được cho là nghi đổ chất thải xuống biển ẢNH: JANG KỀU

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình thi công các hạng mục đê ngầm và mỏ hàn, việc vận chuyển và đổ đá lên sà lan đã làm phát sinh đá vụn, bột đá tích tụ dưới đáy phương tiện. Khi bốc xúc đá đến lớp sát đáy sà lan, phần vật liệu này bị kéo theo xuống biển, gây hiểu nhầm là hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường.

Đơn vị thi công dự án là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến.

Sau buổi làm việc với các bên liên quan, Công an phường Hội An Đông cùng Đồn biên phòng Cửa Đại đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tuyệt đối không xả thải xuống biển dưới mọi hình thức. Đồng thời, các phương tiện, sà lan phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi di chuyển nhằm tránh phát tán vật liệu, bùn đất ra khu vực biển ven bờ.

Đại diện đơn vị thi công cam kết sẽ quán triệt công nhân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, giám sát và không để xảy ra tình trạng xả thải trong quá trình thi công.

Theo Sở NN-MT thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 5.5 đến nay, cơ quan chức năng chưa phát hiện thêm vi phạm liên quan đến hoạt động thi công tại dự án.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An đang trong quá trình thi công với kinh phí hơn 982 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND phường Hội An Đông cũng đã đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại công trường.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 2.5, nhiều clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh các sà lan hoạt động ngoài khơi bãi tắm Cửa Đại nghi xả chất thải xuống biển Hội An, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và hoạt động du lịch, đặc biệt trong thời điểm lượng du khách đổ về nghỉ lễ và tắm biển tăng cao.

Ngay khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Hội An Đông đã chỉ đạo Công an phường phối hợp Đồn biên phòng Cửa Đại kiểm tra hiện trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy hiện tượng xuất hiện dưới biển chủ yếu là bụi, đất và bột đá bám trên các khối đá trong quá trình vận chuyển, không phải hoạt động cố ý đổ chất thải ra môi trường như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.