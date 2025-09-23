'Gánh' 10 kg chì, thợ lặn ngâm mình hàng giờ để 'hồi sinh' bãi biển Hội An

Gian nan hành nghề dưới lòng biển

Giữa tháng 9, khi gió mùa chưa thổi mạnh và sóng biển còn êm, công trường thi công tuyến đê ngầm dài hơn 1 km biển Hội An hoạt động khẩn trương. Đây là một phần quan trọng của dự án kè chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng nhằm cứu lấy bãi biển đang đứng trước nguy cơ xói lở nghiêm trọng.

Sau khi đê ngầm hoàn thành sẽ bơm cát để tạo lại vẻ đẹp cho bờ biển Hội An ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Trần Văn Đạt, Chỉ huy trưởng công trình kè chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, cho biết ngoài hơn 100 công nhân, kỹ sư làm việc mỗi ngày còn có khoảng 80 thợ lặn đóng vai trò nòng cốt trong dự án này.

Họ là những người trực tiếp "tạo hình" cho tuyến đê ngầm. Khi hàng trăm tấn đá được sà lan đổ xuống, thợ lặn phải lặn sâu xuống hơn 6 m, nơi chân móng đê rộng gần 50 m, để sắp xếp từng viên đá một cách tỉ mỉ tạo bề mặt phẳng, đảm bảo các khối bê tông giảm sóng nặng hơn 6 tấn sau này được đặt ngay ngắn và chèn khít vào nhau.

Ông Đạt cho biết, thời gian thi công chỉ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, trước khi mùa biển động bắt đầu. Do đó, nhà thầu đang tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng ca, đẩy nhanh tiến độ.

"Cát từ móng tuyến đê được bơm vào bờ để tạo bãi. Tuyến đê ngầm đang thi công cách bờ 250 m giúp giảm sóng, giữ lại cát trong bờ. Nhờ có tuyến đê ngầm, một số đoạn bờ biển đã bắt đầu có cát trở lại", ông Đạt nói.

Chỉ huy trưởng cũng quả quyết, việc kết hợp thi công đê ngầm, đưa cát từ công trình nạo vét tuyến đường thủy nội địa và các nguồn khác đang dần phục hồi bãi biển Hội An, từng là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á.

Hàng chục thợ lặn đóng vai trò nòng cốt trong dự án. Họ là những người trực tiếp "tạo hình" cho tuyến đê ngầm để bảo vệ bờ biển ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Đinh Hóa (50 tuổi), một thợ lặn kỳ cựu tham gia "tạo hình" bờ biển Hội An, cho biết đây là công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. "Dù một viên đá nhỏ, nếu không được sắp xếp bằng phẳng, chúng tôi cũng phải lặn xuống làm lại. Bởi chỉ một viên đá nhỏ không được sắp xếp bằng phẳng cũng ảnh hưởng đến toàn bộ công trình", ông Hóa nói.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà những người thợ lặn phải đối mặt không chỉ đến từ sự tỉ mẩn của công việc, mà còn là sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Để lặn sâu và giữ vững vị trí dưới dòng nước, mỗi thợ lặn phải đeo gần 10 kg chì quanh người.

Sức nặng của những viên chì này giúp họ chống lại lực đẩy của nước. Họ cũng dùng dây thừng cột cố định vào neo dưới đáy biển để tránh bị sóng lớn xô vào bờ đá.

Ông Hóa cho hay công việc này hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Những ngày trời êm, họ có thể làm việc 7-8 tiếng đồng hồ. Khi gió to sóng lớn, công việc phải tạm dừng.

Phải ngâm mình hàng giờ dưới nước, vật lộn với sóng biển và mang vác những tảng đá nặng hàng chục kg, nhưng những người thợ lặn vẫn miệt mài làm việc. Họ hiểu rằng công sức của mình đang góp phần phục hồi vẻ đẹp của bãi biển Hội An.

Từng bước hồi sinh bãi biển đẹp nhất châu Á

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (thuộc UBND TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đến giữa tháng 9 đạt khoảng 250 tỉ đồng (tương đương 30% tổng giá trị xây lắp).

Theo ông Tân, mặc dù năm 2025 gặp nhiều khó khăn khi thời tiết diễn biến phức tạp, sóng to gió lớn thường xuyên cùng với giá vật tư tăng cao và nguồn cung đá hộc hạn chế, nhưng tiến độ dự án vẫn cơ bản đáp ứng kế hoạch đã duyệt. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2026.

Từng viên đá được sắp xếp tỉ mỉ ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Tân cho hay, dự án có thuận lợi lớn là không phải giải phóng mặt bằng, nhận được sự ủng hộ của chính quyền và người dân. Năng lực nhà thầu đảm bảo, có kinh nghiệm và đầy đủ máy móc thiết bị, giúp công tác thi công diễn ra thuận lợi.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng trăm công nhân và thợ lặn, bãi biển Cửa Đại đang dần hồi sinh. Từ một bãi biển đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, nay Cửa Đại đang dần lấy lại được vẻ đẹp vốn có.

Một lãnh đạo TP.Đà Nẵng cho biết, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi từng bước góp phần đảm bảo tương lai phát triển của đường bờ biển Hội An thông qua các giải pháp toàn diện, tuân thủ các nguyên tắc quản lý tổng hợp vùng bờ biển trong khu vực.

Dự án sẽ mang lại hiệu quả cho việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được về quá trình thi công dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam":

Thợ lặn ngâm mình dưới nước biển từ 7-8 tiếng đồng hồ mỗi ngày ẢNH: NGỌC THƠM

Mỗi thợ lặn phải gánh 10 kg chì để tham gia thi công dự án dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" ẢNH: NGỌC THƠM

Tuyến đê kè ngầm bảo vệ bờ biển Hội An đang dần hình thành ẢNH: NGỌC THƠM

Sà lan chở đá thi công đê ngầm chắn sóng ẢNH: NGỌC THƠM

Thợ lặn tỉ mỉ sắp đặt từng viên đá ẢNH: NGỌC THƠM

Một đoạn đê ngầm chắn sóng đã dần hình thành, giúp bờ biển từng được mệnh danh đẹp nhất châu Á dần "hồi sinh" ẢNH: NGỌC THƠM

Dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" có tổng mức đầu tư 42 triệu euro (tương đương 982,2 tỉ đồng). Trong đó, vốn vay ODA 35 triệu euro, vốn viện trợ không hoàn lại 2 triệu euro, vốn đối ứng 5 triệu euro. Dự án đã ký thỏa ước vay và viện trợ không hoàn lại vào tháng 12.2023; ký hợp đồng vay lại giữa Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) vào tháng 4.2024. Cụ thể, dự án kết hợp các biện pháp bảo vệ công trình (kè chắn sóng, mỏ hàn) cho khu vực trải dài từ cửa sông đến khu nghỉ dưỡng Victoria dài hơn 3,3 km và giải pháp mềm, dựa vào thiên nhiên (nuôi bãi phục hồi bãi biển); xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng cách bờ khoảng 250 m (đê ngắt quãng), tổng chiều dài hơn 2 km. Đặc biệt là giải pháp nuôi bãi tại khu vực mở rộng về phía bắc (khu vực bãi An Bàng), giúp khôi phục sự cân bằng trầm tích, duy trì bờ biển cục bộ và giảm nguy cơ xói lở sau công trình.



