Quảng Nam rót gần 1.000 tỉ đồng 'hồi sinh' bờ biển Hội An

Sáng 20.3, tại TP.Hội An (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" và trao quyết định công nhận công trình "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" là công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28.3.1930 - 28.3.2025).

Ông Võ Văn Điềm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư dự án), cho biết trong những năm gần đây, tình hình sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra rất phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đến các khu đô thị, khu dân cư sinh sống tập trung, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các khu du lịch; ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân trong khu vực.

Thời gian qua, bờ biển Hội An bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bờ biển Hội An là một bờ biển đẹp được công nhận đẹp nhất châu Á, từ sau năm 2014 đã bị sạt lở nặng, mất đi bãi tắm và làm hư hại đến hạ tầng dọc bờ biển.

Trước tình hình cấp thiết về bảo vệ bờ biển khỏi nguy cơ xâm thực ngày càng sâu vào đất liền, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp công trình khắc phục tình trạng xói lở, bước đầu đã phát huy được hiệu quả. Nhưng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên mới chỉ triển khai thực hiện được khoảng 2,3 km trên hơn 6 km bờ biển cần được bảo vệ.

Theo ông Điềm, dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Liên minh châu Âu (EU) tài trợ sau thời gian chuẩn bị đến nay đã chính thức bước vào giai đoạn triển khai thực hiện.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, dự án kết hợp các biện pháp bảo vệ công trình (kè chắn sóng, mỏ hàn) cho khu vực trải dài từ cửa sông đến khu nghỉ dưỡng Victoria dài hơn 3,3 km và giải pháp mềm, dựa vào thiên nhiên (nuôi bãi phục hồi bãi biển); xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng cách bờ khoảng 250 m (đê ngắt quãng), tổng chiều dài hơn 2 km. Đặc biệt là giải pháp nuôi bãi hy sinh tại khu vực mở rộng về phía bắc (khu vực bãi An Bàng), giúp khôi phục sự cân bằng trầm tích, duy trì bờ biển cục bộ và giảm nguy cơ xói lở sau công trình.

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Dự án này là bước tiến quan trọng góp phần đảm bảo tương lai phát triển của đường bờ biển Hội An thông qua các giải pháp toàn diện, tuân thủ các nguyên tắc quản lý tổng hợp vùng bờ biển trong khu vực.

Dự án sẽ mang lại hiệu quả cho việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Cùng với sự nỗ lực hợp tác chung tay của các nhà tài trợ và đối tác, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục nỗ lực tận dụng hiệu quả các nguồn lực được huy động góp phần đảm bảo ổn định bền vững cho vùng bờ biển Hội An", ông Điềm nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh: "Việc triển khai, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần hiệu quả vào việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung".