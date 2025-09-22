Đà Nẵng 'giải cứu' hàng loạt dự án bất động sản trên đất vàng

Nhiều dự án 'đình đám' được rà soát, gỡ vướng

Sáng 22.9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết trong giai đoạn 2025-2030, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án động lực, trọng điểm nhằm tiếp tục khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, trong số đó có các dự án từng "làm mưa làm gió" trên thị trường bất động sản như dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (rộng 181 ha).

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước rộng 181 ha đang được UBND TP.Đà Nẵng vào cuộc tháo gỡ các vướng mắc ẢNH: HOÀNG SƠN

Dự án này sau nhiều năm bỏ hoang cỏ dại phủ kín, hiện đã được thành phố chủ động rà soát và đề xuất phương án xử lý trình Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Chính phủ.

Đến nay, phương án đã hoàn thành việc lấy ý kiến của thành viên Chính phủ. UBND TP.Đà Nẵng đã hoàn thiện và ký tắt dự thảo, báo cáo Văn phòng Chính phủ để trình ban hành nghị quyết tháo gỡ.

Các dự án trên đất "kim cương" như dự án khu đô thị mới Thuận Phước, Golden Square, Diamond Square, Đà Nẵng Center, Phú Gia Compound… cũng đang được đưa vào diện xem xét để giải quyết tình trạng lãng phí, gây mất mỹ quan đô thị.

Trong số các dự án được rà soát, những dự án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đang nhận được sự quan tâm "đặc biệt", đó là dự án Phú Gia Compound.

Mặc dù dự án này đã có 127 hộ dân sinh sống nhiều năm qua nhưng vẫn trong tình trạng "ở chui" do vướng mắc về việc xác định giá đất. Việc tháo gỡ khó khăn cho dự án này không chỉ giải quyết các tồn đọng mà còn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân đã mua nhà tại đây.

Thành lập 9 tổ công tác đặc biệt

Đáng chú ý, để giải quyết dứt điểm các tồn đọng kéo dài, mới đây UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập 9 tổ công tác chuyên trách nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cho một số dự án bất động sản trọng điểm trên địa bàn.

Các dự án bất động sản trọng điểm phía nam TP.Đà Nẵng sẽ do ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố, làm tổ trưởng.

Dự án Khu đô thị 7B mở rộng ở phía nam TP.Đà Nẵng có nhiều "tai tiếng" cũng nằm trong kế hoạch được giải cứu ẢNH: HOÀNG SƠN

Tổ công tác đặc biệt do Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng làm tổ trưởng được lập ra nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc kéo dài tại nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn khách hàng.



Nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác là trực tiếp kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án "tai tiếng" của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, như dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Các dự án khác cần rà soát, tháo gỡ còn có Khu đô thị Homeland Paradise Village (của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Dana Homeland), Khu đô thị số 11 (của Công ty TNHH Chí Thành).

Riêng các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An đặc biệt gây chú ý khi có đến gần 1.000 khách hàng trên cả nước đã vất vả đi đòi quyền lợi chính đáng suốt nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village (tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng) thì đang trong tình trạng bỏ hoang…

Việc UBND TP.Đà Nẵng thành lập 9 tổ công tác đặc biệt thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nhà đầu tư; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, khôi phục niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.