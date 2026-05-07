Phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực ngay từ các cơ quan bảo vệ pháp luật

Sáng 7.5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận đóng góp của ngành kiểm sát nhân dân, từ việc bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, củng cố chính quyền nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đến bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu 100 năm. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình VKSND 3 cấp; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính trong toàn ngành.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngành kiểm sát thực hiện đầy đủ 4 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội khóa XV và 9 nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ đã ban hành.

Đặc biệt, ngành cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trong hoạt động công tố phải bảo đảm đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, chống oan sai, không bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm minh, đồng thời cũng bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo.

Trong kiểm sát hoạt động tư pháp, phải bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật; quyền lực tư pháp được kiểm soát chặt chẽ; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực ngay từ các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hiện đại hóa ngành kiểm sát, hướng tới mô hình Viện kiểm sát điện tử, cắt bỏ thủ tục trung gian, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, thời gian xử lý hồ sơ thủ công, tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

"Việc ứng dụng công nghệ giúp ngành đạt được 3 mục tiêu: chính xác (giảm sai sót chủ quan); minh bạch (dễ dàng kiểm tra, giám sát); hiệu quả (tiết kiệm thời gian, nhân lực)", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng thời, ngành kiểm sát siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong toàn bộ quá trình tố tụng.