Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 2 dự án bất động sản

Huy động vốn trái quy định

Ngày 13.5, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành kết luận thanh tra đối với dự án khu dân cư An Phú tại phường Quảng Phú và dự án khu phố mới Phước An tại xã Tiên Phước do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (QNIC) làm chủ đầu tư.

Hai dự án này trước đây được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hàng chục ha. Trong đó, dự án khu phố mới Phước An có diện tích hơn 69.000 m², tổng vốn đầu tư khoảng 73,7 tỉ đồng; còn dự án khu dân cư An Phú rộng gần 30 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 261 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra, QNIC và Công ty CP Địa ốc First Real từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư để góp vốn thực hiện dự án khu dân cư An Phú với tổng số tiền 190 tỉ đồng. Sau đó, hai bên tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô đất nền tại dự án.

Dự án khu phố mới Phước An tại xã Tiên Phước ẢNH: C.X

Thanh tra thành phố Đà Nẵng xác định QNIC đã thực hiện huy động vốn với First Real nhưng chưa có văn bản báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam trước đây và chưa được cơ quan chức năng thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ việc QNIC huy động vốn thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô đất là chưa đúng quy định pháp luật.

Riêng tại dự án khu dân cư An Phú có tổng cộng 526 lô đất, trong đó 476 lô đủ điều kiện chuyển nhượng và doanh nghiệp đã thực hiện chuyển nhượng 456 lô.

Ngoài nguồn vốn hợp tác đầu tư, QNIC còn huy động hơn 145,8 tỉ đồng từ các tổ chức và cá nhân, gồm 20 tỉ đồng vay từ ngân hàng và hơn 125,8 tỉ đồng vay từ 7 cá nhân.

Dự án chậm gần 9 năm

Theo kết luận thanh tra, dự án khu dân cư An Phú đến nay vẫn chưa hoàn thành toàn bộ và bị chậm tiến độ khoảng 8 năm 10 tháng so với chủ trương đầu tư ban đầu.

Nguyên nhân được xác định do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đồng thời địa phương thiếu quỹ đất tái định cư và thiếu nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Hiện dự án vẫn còn 399,3 m² đất chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam từng cho phép điều chỉnh tiến độ dự án, yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2025 và hoàn thành thi công, đưa dự án vào sử dụng trong tháng 4.2026. Tuy nhiên, Thanh tra thành phố Đà Nẵng nhận định tiến độ này "không thể thực hiện".

Do đó, QNIC đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn tiến độ đưa dự án vào sử dụng đến hết tháng 4.2027.

Ngoài các vấn đề về tiến độ, kết luận thanh tra còn chỉ ra nhiều sai sót trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế và dự toán tại cả 2 dự án, như áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp; một số hạng mục thi công chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Thanh tra xác định QNIC chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích giao đất đợt 7 tại dự án khu dân cư An Phú với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Đối với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án này, tổng kinh phí được phê duyệt hơn 83,2 tỉ đồng nhưng hiện còn hơn 24,58 tỉ đồng chưa được khấu trừ vào tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; đồng thời yêu cầu QNIC nghiêm túc khắc phục các sai sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra.