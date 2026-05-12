Gia Lai điểm tên các dự án gia hạn kéo dài, chậm tiến độ

Ngày 12.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường rà soát, theo dõi tiến độ các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, chậm triển khai, triển khai kéo dài.

Dự án Phương Mai Bay Resort vừa bị UBND tỉnh Gia Lai bị "điểm tên" vì chậm tiến độ kéo dài ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo chỉ đạo, Ban Quản lý Khu kinh tế phải chủ động làm việc với từng nhà đầu tư để nắm rõ nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ. Với những trường hợp gặp khó khăn về thủ tục, quy trình đầu tư, cơ quan chức năng phải hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp sớm hoàn thiện hồ sơ, triển khai dự án đúng kế hoạch.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc xử lý hồ sơ chậm trễ.

Đối với các dự án chưa triển khai nhưng vẫn còn thời hạn đầu tư, tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng.

Riêng những dự án đã được gia hạn nhiều lần nhưng vẫn chưa thi công thực tế sẽ bị rà soát để xử lý, thu hồi theo quy định pháp luật.

Trong số các dự án được yêu cầu khẩn trương triển khai có Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort, Khu du lịch Kỳ Co - Nhơn Lý và Khu Giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam.

Tại Khu kinh tế Cửa khẩu, tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà đầu tư của một số dự án như nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu, nhà máy nuôi trồng nấm và chế biến sản phẩm từ nấm, khu thương mại dịch vụ… chủ động đánh giá lại hiệu quả đầu tư. Trường hợp dự án không còn khả năng thực hiện, nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động theo quy định.

Dự án nghỉ dưỡng Laimian có quy mô vốn 13.000 tỉ đồng nằm im lìm giữa cát trắng ven biển Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, nhiều dự án chậm tiến độ cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, giấy phép xây dựng để triển khai thi công, gồm nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa của Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng; nhà máy chế biến đá granite, đá bazan của Xí nghiệp tư doanh Hiệp Lợi; nhà máy sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng của Công ty CP Phát triển kinh doanh Thăng Long và nhà máy sản xuất vật liệu Phúc Thịnh Hoàng của Công ty TNHH Phúc Thịnh Hoàng.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, nếu nhà đầu tư không thực hiện hoặc tiếp tục chậm tiến độ, Ban Quản lý Khu kinh tế phải hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.