2 người bị sét đánh tử vong ở Quảng Ngãi

Hải Phong
14/05/2026 20:16 GMT+7

Đi làm rẫy keo trên núi ở Quảng Ngãi, 2 người bị sét đánh tử vong. Chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Tối nay 14.5, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết khoảng 14 giờ cùng ngày, 2 cặp vợ chồng ở xã Ba Vinh đi làm rẫy keo tại khu vực giáp ranh giữa xã Ba Động và xã Ba Vinh thì bất ngờ gặp mưa giông kèm sấm sét. Hậu quả, chị P.T.A (43 tuổi, ở thôn Nước Y, xã Ba Vinh) bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Một số người đi cùng đã đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Cũng trong chiều 14.5, trên địa bàn xã Sơn Linh (Quảng Ngãi) xảy ra vụ sét đánh tử vong 1 người khác. Nạn nhân là anh Đ.V.N (29 tuổi, ở xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê, xã Sơn Linh). Anh N. bị sét đánh trúng khi đang khai thác keo tại thôn Làng Lùng.

Bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh N. đang làm keo cùng nhiều người khác. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình nạn nhân. “Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự”, bà Ngọc thông tin.

Theo ghi nhận, thời điểm này người dân tại nhiều xã miền núi Quảng Ngãi đang bước vào cao điểm thu hoạch keo lá tràm nên thường xuyên làm việc ngoài trời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện mưa giông.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều 14.5, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mây đối lưu gây mưa rào và giông tại nhiều khu vực ven biển và miền núi. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời, không trú mưa dưới cây lớn hoặc khu vực trống trải khi xuất hiện giông sét nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chở lúa ngoài đồng

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chở lúa ngoài đồng

Trong lúc chở lúa ngoài ruộng, một người đàn ông ở Quảng Ngãi bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong. Ngành khí tượng cảnh báo giông sét còn tiếp diễn những ngày tới, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

