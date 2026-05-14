Thời sự Dân sinh

Tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy giữa biển, 14 ngư dân mong được cứu hộ khẩn cấp

Hải Phong
14/05/2026 18:30 GMT+7

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cùng 14 lao động đang hành nghề trên biển bất ngờ bị hỏng máy, trôi dạt gần khu vực Hoàng Sa. Gia đình chủ tàu cầu cứu cơ quan chức năng hỗ trợ.

Chiều 14.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết một tàu cá của ngư dân địa phương đang hành nghề câu mực trên biển thì gặp sự cố hỏng máy chính, trôi dạt trên biển cùng 14 người.

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy trên biển được đưa vào bờ an toàn

Theo ông Cường, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ cứu hộ, lai dắt tàu cá hỏng máy cùng các thuyền viên vào bờ an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết, tàu cá QNg - 95209 TS dài hơn 19 mét, công suất 415 CV, đăng ký nghề câu, do ông Bùi Đức Quang (51 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 10.5 tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa (thành phố Đà Nẵng), trên tàu có 14 ngư dân, đăng ký hành nghề câu ở vùng biển Hoàng Sa.

Ngày 14.5, khi tàu cá QNg - 95209 TS đang di chuyển đến khu vực có tọa độ 14°53'28"N-111°56'07"E (cách cửa biển Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng khoảng 190 hải lý) thì tàu bị gãy trục cốt máy chính, thả trôi.

Bà Nguyễn Thị Hòa, vợ thuyền trưởng Bùi Đức Quang, cho biết sau khi tàu gặp nạn, các thuyền viên đã tìm cách liên lạc với nhiều tàu cá hoạt động gần khu vực để nhờ hỗ trợ nhưng chưa nhận được phản hồi.

"Các thuyền viên trên tàu hiện rất lo lắng vì thời tiết trên biển có thể diễn biến xấu trong những ngày tới. Nếu xuất hiện sóng to, gió lớn sẽ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân", bà Hòa nói.

Trước tình hình trên, UBND xã Bình Sơn đã phối hợp Đồn biên phòng Bình Thạnh báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị bà Hoà thường xuyên giữ liên lạc với tàu và báo cáo cho Đồn biên phòng Bình Thạnh nắm thông tin kịp thời hỗ trợ.

"Tôi mong cơ quan chức năng quan tâm, hỗ trợ đưa tàu của gia đình vào bờ an toàn để ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi bám biển", bà Hòa bày tỏ.

2 tàu cá Quảng Ngãi chở 70 ngư dân hỏng máy, cầu cứu hỗ trợ trên biển

Hai tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang hành nghề câu mực trên biển bất ngờ bị hỏng máy, phải thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết có gió lớn, khiến 70 ngư dân trên 2 phương tiện lo lắng.

