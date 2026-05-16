Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đàn bò bị sét đánh chết la liệt giữa rừng, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng

Bá Cường
Bá Cường
16/05/2026 22:26 GMT+7

Đàn bò bị sét đánh chết thuộc sở hữu của nhiều hộ dân tại xã Hướng Lập (Quảng Trị). Địa phương đề xuất cấp trên hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Ngày 16.5, thông tin từ UBND xã Hướng Lập (Quảng Trị) cho biết cơ quan này đang kiểm tra, đề xuất hỗ trợ cho các hộ dân có đàn bò bị sét đánh chết.

Trước đó, khoảng 7 giờ 10 phút ngày 15.5, ông Hồ Văn Trung (trú xã Hướng Lập) phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi (thuộc địa phận thôn Cù Bai, xã Hướng Lập) đã lập tức báo với lực lượng chức năng.

Sét đánh chết đàn bò tại Quảng Trị, địa phương đề xuất hỗ trợ bà con - Ảnh 1.

Đàn bò bị sét đánh chết trong rừng

ẢNH: B.H

Sau khi nắm được thông tin, UBND xã Hướng Lập đã phối hợp cùng Đồn biên phòng Hướng Lập và Công an xã Hướng Lập kiểm tra hiện trường và xác định đàn bò đã chết từ ngày 12.5, thời điểm trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Khi phát hiện, số bò đã trong tình trạng sình bụng, nổ mắt, da cháy xém và nằm liền kề nhau dưới gốc cây, cách nhau từ 1 - 2 mét. Xung quanh khu vực còn ghi nhận nhiều cây cối có dấu hiệu bị cháy.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân khiến đàn bò chết là do bị sét đánh, 14 con bò thuộc sở hữu của 6 hộ dân tại thôn Cù Bai. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung đàn bò bị sét đánh theo đúng quy định, đồng thời rà soát để đề xuất cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Đang làm ruộng gặp mưa giông, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đà Nẵng: Đang làm ruộng gặp mưa giông, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Một người phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng không may bị sét đánh tử vong khi đang làm ruộng giữa lúc xuất hiện mưa giông kèm sấm sét.

Khám phá thêm chủ đề

Sét đánh bò chết mưa lớn đàn bò bị sét đánh mưa lớn sấm sét
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận