Đàn bò bị sét đánh chết la liệt giữa rừng, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng

Ngày 16.5, thông tin từ UBND xã Hướng Lập (Quảng Trị) cho biết cơ quan này đang kiểm tra, đề xuất hỗ trợ cho các hộ dân có đàn bò bị sét đánh chết.

Trước đó, khoảng 7 giờ 10 phút ngày 15.5, ông Hồ Văn Trung (trú xã Hướng Lập) phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi (thuộc địa phận thôn Cù Bai, xã Hướng Lập) đã lập tức báo với lực lượng chức năng.

Đàn bò bị sét đánh chết trong rừng

Sau khi nắm được thông tin, UBND xã Hướng Lập đã phối hợp cùng Đồn biên phòng Hướng Lập và Công an xã Hướng Lập kiểm tra hiện trường và xác định đàn bò đã chết từ ngày 12.5, thời điểm trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Khi phát hiện, số bò đã trong tình trạng sình bụng, nổ mắt, da cháy xém và nằm liền kề nhau dưới gốc cây, cách nhau từ 1 - 2 mét. Xung quanh khu vực còn ghi nhận nhiều cây cối có dấu hiệu bị cháy.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân khiến đàn bò chết là do bị sét đánh, 14 con bò thuộc sở hữu của 6 hộ dân tại thôn Cù Bai. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung đàn bò bị sét đánh theo đúng quy định, đồng thời rà soát để đề xuất cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho người dân.