Bộ Tư lệnh TP.HCM xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Giấy tờ có khác biệt

Chiều 6.7, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) để xác minh thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ông Mười là người nhận thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, sau khi biết tin hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại TP.HCM, ông Huỳnh Văn Mười đã liên hệ chính quyền địa phương, trình báo việc gia đình có thân nhân là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trực tiếp đến Tây Ninh xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ẢNH: NGUYÊN PHÚ

Tuy nhiên, khi đối chiếu hồ sơ, giấy tờ do gia đình cung cấp, cơ quan chức năng ghi nhận có điểm khác biệt. Cụ thể, giấy báo tử gia đình nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2.3.1968. Trong khi đó, bằng Tổ quốc ghi công lại ghi tên Huỳnh Văn Quên.

Trước sự khác biệt này, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã đến địa phương để nắm tình hình, hỗ trợ gia đình và phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ, làm rõ thông tin.

Bộ Tư lệnh TP.HCM kiểm tra các giấy tờ ẢNH: NGUYÊN PHÚ

Ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, xác nhận sáng cùng ngày, gia đình ông Huỳnh Văn Mười đã báo tin với địa phương về việc thông tin liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng có nhiều điểm phù hợp với thân nhân của gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình để xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu hồ sơ, giấy tờ liên quan. Việc này nhằm có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ, tránh nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình xác nhận.

Xúc động tìm thấy di vật và định danh liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM và chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, đối chiếu các thông tin liên quan trước khi có kết luận chính thức.

Tính đến đầu giờ chiều 6.7, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong quá trình khai quật rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

