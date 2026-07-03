Quân khu 7 kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Quân khu 7, Thành ủy, UBND TP.HCM về công tác sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố.



Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường, đặc khu trong khu vực phòng thủ; duy trì các đợt tàu của Hải đội dân quân thường trực tăng cường cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ. Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng quy định, chất lượng đảng viên, đoàn viên trong lực lượng tiếp tục được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị tham gia hội thi, hội thao do Quân khu 7 và TP.HCM tổ chức đạt kết quả cao.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi kiểm tra ẢNH: NGUYÊN PHÚ

Bên cạnh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội. Các đơn vị phối hợp thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng vào các dịp lễ, tết; khánh thành, trao tặng nhà "Tình nghĩa quân - dân", công trình văn hóa, thể dục thể thao; duy trì chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân" và nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM; đồng thời bảo đảm, phục vụ hội thảo xác minh thông tin chôn cất liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Trong công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, biên phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, điều chuyển, phân lô, sắp xếp trang bị kỹ thuật theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát người và phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; kết hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khai thác IUU.

Kiểm tra sổ sách tại Bộ Tư lệnh TP.HCM ẢNH: NGUYÊN PHÚ

Kết luận buổi kiểm tra, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương kết quả Bộ Tư lệnh TP.HCM đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là việc triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Phó chính ủy Quân khu 7 yêu cầu Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bố trí ban chỉ huy quân sự cấp xã, trường bắn, thao trường huấn luyện, hồ bơi cho lực lượng vũ trang, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là tại đặc khu Côn Đảo.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng đề nghị đơn vị phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thành lập Hải đội dân quân thường trực; tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 giao.

Đối với "Chiến dịch 500 ngày đêm", thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai quyết liệt, bảo đảm trang trọng, an toàn tuyệt đối; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2026.