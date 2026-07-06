Xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng

Chiều 6.7, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh), cho biết sáng cùng ngày, địa phương có nhận được tin báo từ gia đình ông Huỳnh Văn Mười về thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

"Hiện chính quyền xã cùng Ban Chỉ huy quân sự xã Vàm Cỏ đang làm việc với gia đình để xác minh thông tin, sớm đưa liệt sĩ về với gia đình", ông Tây Lo cho biết.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sáng 6.7 ẢNH: NGUYỄN ANH

Sáng nay 6.7, sau lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, các thành viên thuộc đội chuyên trách thực hiện công tác xét nghiệm mẫu hài cốt ngay lập tức để nhanh chóng tìm lại danh tính cho các liệt sĩ.

Theo cơ quan chức năng TP.HCM, 1 trong 5 bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện di vật kèm theo một tờ giấy nhỏ có ghi các dòng chữ sau:

"Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Do nhu cầu công tác... khả năng, đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962.

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định Đồng chí Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội bật Phó… Trị... Ban chỉ huy đơn vị 962, Đồng chí Quên".

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia 515, trong số các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, đến nay cơ quan chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.