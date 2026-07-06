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Thời sự

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu - Nguyễn Anh
Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Sáng 6.7, tại công viên Lê Thị Riêng, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác dự và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên công viên.

Tham dự buổi lễ còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7 và TP.HCM.

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thực hiện lễ di quan các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGUYỄN ANH

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Lê Xuân Thế thực hiện lễ di quan các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGUYỄN ANH

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 3.

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thực hiện lễ di quan các hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng dự lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 4.
Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 5.
Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 6.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

ẢNH: NGUYỄN ANH

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN, nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: NGUYỄN ANH

"Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, cho biết thành phố đã phối hợp Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 8.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: NGUYỄN ANH

Quá trình thực hiện, TP.HCM đã phát huy vai trò của các nhà khoa học, cơ quan báo chí, nhân chứng lịch sử cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu, xác minh thông tin liên quan đến các hố chôn tập thể tại nghĩa trang Đô Thành cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng.

Từ hồ sơ lịch sử, ảnh nước ngoài, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa và đối chiếu nhiều nguồn thông tin, Ban Chỉ đạo TP.HCM từng bước khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra hố khai quật

ẢNH: THÚY LIỄU

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 10.

Lực lượng đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ có sự tham gia của các đội K của Quân khu 7, lực lượng chuyên trách được giao nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

ẢNH: NGUYỄN ANH

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 11.

Khu vực xác định có hài cốt liệt sĩ được cắm cờ Tổ quốc

ẢNH: NGUYỄN ANH

Đặc biệt, thông qua tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành phố đã tìm được các nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Chia sẻ với báo chí, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 cho rằng kết quả bước đầu cho thấy thông tin về các rãnh mộ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng là có cơ sở. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm để xác định các rãnh mộ còn lại.

"Chúng tôi tin tưởng thời gian tới sẽ tiếp tục tìm được các rãnh mộ còn lại, để quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về nơi an nghỉ trang trọng, đúng với ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 12.

Mẫu hài cốt được lấy từ dưới hố đào lên

ẢNH: THÚY LIỄU

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 13.

Bóc tách mẫu hài cốt

ẢNH: THÚY LIỄU

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 14.

Thành viên tổ công tác thực hiện lấy mẫu

ẢNH: THÚY LIỄU

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