TP.HCM tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất 1968

Ngày 7.7, theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tiếp tục rà soát tư liệu, xác minh nhân chứng, thân nhân và các nguồn thông tin liên quan đến trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.



Theo nhiều tài liệu lịch sử và nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, sau trận đánh này có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất. Đây được cho là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh lịch sử đêm 30, rạng sáng 31.1.1968, tức mùng một và mùng hai Tết Mậu Thân.

Hai tấm bảng đánh dấu vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Gần 60 năm đã trôi qua, nhiều liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân.

Vì vậy, từng ký ức, bức ảnh, tấm bản đồ, dòng nhật ký, ghi chép cũ hay câu chuyện được lưu giữ qua các thế hệ đều có thể trở thành manh mối quan trọng, góp phần xác định vị trí các rãnh mộ tập thể.

Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968; các cựu quân nhân Mỹ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cùng những người còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất liệt sĩ sau trận đánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin, dù rất nhỏ, đều được tiếp nhận, trân trọng, kiểm chứng và bảo mật theo quy định. Những manh mối này có thể góp phần giúp cơ quan chức năng xác định địa điểm chôn cất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Thông tin xin liên hệ trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM; số điện thoại/Zalo: 0988115.272; email: phuongthao201213@gmail.com.

Bộ Tư lệnh TP.HCM mong muốn thông tin được lan tỏa đến nhiều nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trong nước, quốc tế. Mỗi thông tin được chia sẻ hôm nay có thể mở thêm một cơ hội để các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968 được tìm thấy sau gần 60 năm.