Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mỗi lớp đất, nhiều hy vọng

Từng lớp đất được lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bóc tách chậm rãi, từng dấu vết đều được gìn giữ và xử lý theo quy trình, mở thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và nằm lại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) từ đó đến nay.

Những ngày đầu tháng 7.2026, tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn miệt mài bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được chôn cất tập thể tại khu vực này.

Hiện trường khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, nơi lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng 7.7, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục làm việc dưới hố khai quật, cẩn trọng bóc tách từng lớp đất. Mỗi thao tác đều được thực hiện chậm rãi, tỉ mỉ nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dấu vết hay di vật nào có thể phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ đã nằm lại gần 60 năm.

Các cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương trước khi bắt đầu công tác khai quật, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công tác khai quật được các cán bộ, chiến sĩ tiến hành thủ công ở những vị trí nghi có hài cốt nhằm hạn chế tối đa tác động đến hiện trường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những kết quả bước đầu đã thắp lên nhiều hy vọng. Trước đó, trong ngày 6.7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như hộp tiếp đạn, đạn dược, cưa tay và nhiều giấy tờ liên quan đến đơn vị chiến đấu.

Đặc biệt, một trường hợp được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó thuộc lực lượng Giải phóng quân, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.