Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mỗi lớp đất, nhiều hy vọng

Từng lớp đất được lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bóc tách chậm rãi, từng dấu vết đều được gìn giữ và xử lý theo quy trình, mở thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và nằm lại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) từ đó đến nay.
Những ngày đầu tháng 7.2026, tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn miệt mài bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được chôn cất tập thể tại khu vực này.
Sáng 7.7, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục làm việc dưới hố khai quật, cẩn trọng bóc tách từng lớp đất. Mỗi thao tác đều được thực hiện chậm rãi, tỉ mỉ nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dấu vết hay di vật nào có thể phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ đã nằm lại gần 60 năm.
Những kết quả bước đầu đã thắp lên nhiều hy vọng. Trước đó, trong ngày 6.7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như hộp tiếp đạn, đạn dược, cưa tay và nhiều giấy tờ liên quan đến đơn vị chiến đấu.
Đặc biệt, một trường hợp được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó thuộc lực lượng Giải phóng quân, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Hay tin lực lượng chức năng quy tập được những bộ hài cốt liệt sĩ, từ sáng sớm nhiều người dân đã đến khu vực khai quật ở công viên Lê Thị Riêng để dâng hương, tưởng niệm.
Có mặt tại hiện trường, bà Đỗ Thị Thanh Hiền (65 tuổi), cựu chiến binh từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, không giấu được sự xúc động.
"Tôi chỉ mong lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tìm được thêm nhiều hài cốt và quan trọng hơn là xác định được danh tính của các liệt sĩ để các anh được trở về với gia đình, quê hương. Với thân nhân các liệt sĩ, đó là sự chờ đợi kéo dài suốt mấy chục năm", bà Hiền chia sẻ.
Sau khi hay tin lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt các liệt sĩ, nhiều người dân đã đến khu vực khai quật tại công viên Lê Thị Riêng để dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
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