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Thời sự

Tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Mỗi lớp đất, nhiều hy vọng

Ngọc Dương
Ngọc Dương
Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) tiếp tục được triển khai với sự cẩn trọng cao nhất.

Từng lớp đất được lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bóc tách chậm rãi, từng dấu vết đều được gìn giữ và xử lý theo quy trình, mở thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và nằm lại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) từ đó đến nay.

Những ngày đầu tháng 7.2026, tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn miệt mài bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được chôn cất tập thể tại khu vực này.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 1.

Hiện trường khai quật tại công viên Lê Thị Riêng, nơi lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáng 7.7, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục làm việc dưới hố khai quật, cẩn trọng bóc tách từng lớp đất. Mỗi thao tác đều được thực hiện chậm rãi, tỉ mỉ nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dấu vết hay di vật nào có thể phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ đã nằm lại gần 60 năm.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 2.

Các cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương trước khi bắt đầu công tác khai quật, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 3.

Công tác khai quật được các cán bộ, chiến sĩ tiến hành thủ công ở những vị trí nghi có hài cốt nhằm hạn chế tối đa tác động đến hiện trường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những kết quả bước đầu đã thắp lên nhiều hy vọng. Trước đó, trong ngày 6.7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như hộp tiếp đạn, đạn dược, cưa tay và nhiều giấy tờ liên quan đến đơn vị chiến đấu.

Đặc biệt, một trường hợp được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó thuộc lực lượng Giải phóng quân, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 4.

Rãnh mộ tập thể dài khoảng 25 m tại công viên Lê Thị Riêng đang được lực lượng chức năng khai quật theo quy trình chặt chẽ. Sau những ngày đầu triển khai, 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đã được quy tập, mở thêm hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 5.

Những điểm được cắm cờ đánh dấu vị trí phát hiện hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại khu vực khai quật ở công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 6.

Các cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng bóc tách từng lớp đất nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dấu vết hay di vật nào

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 7.

Lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng bóc tách từng lớp đất tại khu vực khai quật để tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 8.

Mỗi thao tác khai quật đều được thực hiện tỉ mỉ theo quy trình nhằm bảo vệ nguyên vẹn hiện trường và phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hay tin lực lượng chức năng quy tập được những bộ hài cốt liệt sĩ, từ sáng sớm nhiều người dân đã đến khu vực khai quật ở công viên Lê Thị Riêng để dâng hương, tưởng niệm.

Có mặt tại hiện trường, bà Đỗ Thị Thanh Hiền (65 tuổi), cựu chiến binh từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, không giấu được sự xúc động.

"Tôi chỉ mong lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tìm được thêm nhiều hài cốt và quan trọng hơn là xác định được danh tính của các liệt sĩ để các anh được trở về với gia đình, quê hương. Với thân nhân các liệt sĩ, đó là sự chờ đợi kéo dài suốt mấy chục năm", bà Hiền chia sẻ.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 9.

Xúc động khi đến dâng hương tại khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, bà Đỗ Thị Thanh Hiền chia sẻ: "Tôi mong lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tìm được thêm nhiều hài cốt và quan trọng hơn là xác định được danh tính liệt sĩ để các anh được trở về với gia đình, quê hương sau gần 60 năm"

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 10.
Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng:mỗi lớp đất một hy vọng - Ảnh 11.

Sau khi hay tin lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt các liệt sĩ, nhiều người dân đã đến khu vực khai quật tại công viên Lê Thị Riêng để dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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