TP.HCM kêu gọi nhân chứng trận Tân Sơn Nhất 1968

Tìm thêm 2 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 7.7, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc được thêm 2 hài cốt. Hai hài cốt mới được phát hiện không có di vật kèm theo.
Như vậy, sau quá trình triển khai tìm kiếm, cất bốc, quy tập tại khu vực này, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đến thời điểm hiện tại là 11. Đây là kết quả mới nhất trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng được xác định có dấu tích mộ tập thể liên quan đến các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong chiều 7.7 và hôm nay 8.7, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Việc mở rộng khu vực tìm kiếm được thực hiện thận trọng, căn cứ vào hiện trường thực tế, kết quả khảo sát và các dấu tích được phát hiện trong quá trình đào tìm.
Trước đó, ngày 6.7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình tri ân, nhằm đưa các liệt sĩ đã hy sinh gần 60 năm trước trở về với đồng đội, thân nhân và quê nhà.
Lấy mẫu ADN 2 người em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập tại TP.HCM, việc xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ cũng đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai. Sáng 7.7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ, cùng ở xã Vàm Cỏ.
Ông Mười và ông Nhỏ là 2 anh em ruột, có người anh trai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Thông tin này trùng với tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện qua di vật trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.
Việc lấy mẫu được triển khai khẩn trương nhằm phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian sớm nhất. Đây là bước tiếp nối quá trình xác minh thông tin thân nhân do Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng triển khai sau khi có thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Để bảo đảm đúng quy trình, Công an xã Vàm Cỏ trực tiếp hỗ trợ ông Mười và ông Nhỏ hoàn thiện hồ sơ, xác thực thông tin cá nhân trước khi lấy mẫu. Toàn bộ quy trình, từ khai báo hồ sơ điện tử, xác thực dấu vân tay đến lấy mẫu máu, đều được cán bộ chuyên môn thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng.
Tại khu vực lấy mẫu, dù có đông thân nhân liệt sĩ chờ đến lượt, nhiều người đã tự nguyện nhường lượt khi biết đây là trường hợp cần giám định để phục vụ xác minh danh tính hài cốt vừa được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Sự sẻ chia ấy giúp quá trình lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm đầy đủ các bước theo quy định.
Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho khoảng 400 thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Khánh và các địa phương lân cận.
Kêu gọi nhân chứng trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968
Bên cạnh công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31.1.1968.
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tiếp tục rà soát tư liệu, xác minh nhân chứng, thân nhân và các nguồn thông tin liên quan đến trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Theo nhiều tài liệu lịch sử và nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, sau trận đánh này có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất. Đây được cho là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh lịch sử đêm 30, rạng sáng 31.1.1968, tức mùng 1 và mùng 2 Tết Mậu Thân.
Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh; các cựu quân nhân Mỹ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cùng những người còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất liệt sĩ sau trận đánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
Thông tin xin liên hệ trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM; số điện thoại/Zalo: 0988.115.272; email: phuongthao201213@gmail.com.
Bộ Tư lệnh TP.HCM mong muốn thông tin được lan tỏa đến nhiều nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trong nước, quốc tế. Bởi mỗi thông tin được chia sẻ hôm nay có thể mở thêm cơ hội để các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968 được tìm thấy sau gần 60 năm.
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký ban hành Công văn 69/CV-BCĐQG về việc triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn TP.HCM.
Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn TP.HCM, Ban Chỉ đạo quốc gia giao UBND TP.HCM thành lập 1 cơ quan đầu mối để hằng ngày chỉ đạo, điều hành thường xuyên, trực tiếp công tác tìm kiếm, quy tập và các nhóm nhiệm vụ liên quan tại thực địa; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập chi tiết, khoa học, phân công rõ nhiệm vụ gắn với tiến độ cụ thể cho từng tổ, đội, cá nhân; thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày và báo cáo định kỳ trước 17 giờ thứ sáu hằng tuần về kết quả tìm kiếm, quy tập với Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia. Trên cơ sở đó, có văn bản báo cáo, đề xuất, gửi Ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 15.7.
Phân công cụ thể các sở, ngành, đơn vị chức năng chủ động, tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thiết thực các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ khai quật, quy tập tại thực địa; tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sự quan tâm, đồng hành trong suốt Chiến dịch 500 ngày đêm. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng khẩn trương giải mã hồ sơ, dữ liệu, tổng hợp, hệ thống hóa thông tin về các mộ tập thể liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, nhất là trong các năm 1968, 1972...
Tăng cường phân tích, kiểm tra, đối chứng tư liệu, khai thác thông tin từ các nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò và tìm kiếm; trước mắt là khu vực phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm có khả năng có mộ liệt sĩ tập thể. Phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là trong việc giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục huy động sự vào cuộc, hỗ trợ của các tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu trong quá trình phân tích, đánh giá xác minh thông tin, dữ liệu, triển khai thăm dò, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì, phối hợp UBND TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM tập trung các lực lượng có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng bảo đảm tiến độ, hiệu quả cao nhất. Trong trường hợp cần thiết, chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng xem xét, bổ sung ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phù hợp với đặc thù khai quật, tìm kiếm tại địa hình đô thị…
TTXVN
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