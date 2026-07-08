TP.HCM kêu gọi nhân chứng trận Tân Sơn Nhất 1968

Tìm thêm 2 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 7.7, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc được thêm 2 hài cốt. Hai hài cốt mới được phát hiện không có di vật kèm theo.

Trong ngày 7.7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cất bốc được thêm 2 hài cốt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Như vậy, sau quá trình triển khai tìm kiếm, cất bốc, quy tập tại khu vực này, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đến thời điểm hiện tại là 11. Đây là kết quả mới nhất trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng được xác định có dấu tích mộ tập thể liên quan đến các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong chiều 7.7 và hôm nay 8.7, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Việc mở rộng khu vực tìm kiếm được thực hiện thận trọng, căn cứ vào hiện trường thực tế, kết quả khảo sát và các dấu tích được phát hiện trong quá trình đào tìm.

Trước đó, ngày 6.7, lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình tri ân, nhằm đưa các liệt sĩ đã hy sinh gần 60 năm trước trở về với đồng đội, thân nhân và quê nhà.

Lấy mẫu ADN 2 người em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập tại TP.HCM, việc xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ cũng đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai. Sáng 7.7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ, cùng ở xã Vàm Cỏ.

Ông Mười và ông Nhỏ là 2 anh em ruột, có người anh trai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Thông tin này trùng với tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện qua di vật trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Công an tỉnh Tây Ninh lấy mẫu xét nghiệm ADN của 2 ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ ẢNH: BÁO QUÂN KHU 7

Việc lấy mẫu được triển khai khẩn trương nhằm phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian sớm nhất. Đây là bước tiếp nối quá trình xác minh thông tin thân nhân do Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng triển khai sau khi có thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Để bảo đảm đúng quy trình, Công an xã Vàm Cỏ trực tiếp hỗ trợ ông Mười và ông Nhỏ hoàn thiện hồ sơ, xác thực thông tin cá nhân trước khi lấy mẫu. Toàn bộ quy trình, từ khai báo hồ sơ điện tử, xác thực dấu vân tay đến lấy mẫu máu, đều được cán bộ chuyên môn thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng.

Tại khu vực lấy mẫu, dù có đông thân nhân liệt sĩ chờ đến lượt, nhiều người đã tự nguyện nhường lượt khi biết đây là trường hợp cần giám định để phục vụ xác minh danh tính hài cốt vừa được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Sự sẻ chia ấy giúp quá trình lấy mẫu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm đầy đủ các bước theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho khoảng 400 thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Khánh và các địa phương lân cận.

Kêu gọi nhân chứng trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bên cạnh công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31.1.1968.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tiếp tục rà soát tư liệu, xác minh nhân chứng, thân nhân và các nguồn thông tin liên quan đến trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo nhiều tài liệu lịch sử và nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, sau trận đánh này có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất. Đây được cho là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh lịch sử đêm 30, rạng sáng 31.1.1968, tức mùng 1 và mùng 2 Tết Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh; các cựu quân nhân Mỹ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước cùng những người còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất liệt sĩ sau trận đánh, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Thông tin xin liên hệ trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, Bộ Tư lệnh TP.HCM; số điện thoại/Zalo: 0988.115.272; email: phuongthao201213@gmail.com.

Bộ Tư lệnh TP.HCM mong muốn thông tin được lan tỏa đến nhiều nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trong nước, quốc tế. Bởi mỗi thông tin được chia sẻ hôm nay có thể mở thêm cơ hội để các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968 được tìm thấy sau gần 60 năm.