Quy định mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quy định này thay thế Quy định số 191-QĐ/TW ngày 29.10.2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương (T.Ư) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định 191).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tháng 3.2026 ẢNH: TTXVN

Quy định 205 điều chỉnh, giảm 3 điều (từ 17 còn 14 điều) so với Quy định 191.

Quy định 205 cũng sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung so với Quy định 191. Cụ thể, điều 3 về phạm vi chỉ đạo vụ án, vụ việc của Ban Chỉ đạo cô đọng hơn quy định cũ. Điều 4 sửa tên gọi "nguyên tắc làm việc" sang "nguyên tắc hoạt động"; đồng thời làm rõ hơn khoản 1, cụ thể: "Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư".

Quy định 205 bổ sung điều 5 về tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo. Cụ thể, Trưởng ban Chỉ đạo là Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng cộng sản VN. Các phó trưởng ban, gồm: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch Quốc hội. Trong đó, Trưởng ban Nội chính T.Ư là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các ủy viên ban chỉ đạo, gồm: Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Cũng theo Quy định 205, ngoài thành phần, cơ cấu nêu trên, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu thành viên của Ban Chỉ đạo thì Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị quyết định. Thường trực Ban Chỉ đạo, gồm: trưởng ban và các phó ban. Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 6, Quy định 205 giữ lại khoản 2, đồng thời sửa đổi, bổ sung chi tiết về các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo từ 7 lên 8 khoản. Đáng chú ý là nhiệm vụ: "Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý, giám sát cán bộ gắn với kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh toán không dùng tiền mặt.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền, giáo dục về cần, kiệm, liêm, chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 T.Ư chỉ đạo phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ".

Quy định 205 cũng sửa đổi, bổ sung các điều về quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực; về chế độ làm việc và quan hệ công tác; điều khoản thi hành.