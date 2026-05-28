Thường trực Ban Bí thư: Không né tránh những vấn đề khó nhân dân quan tâm

Sáng 28.5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, hội nghị HĐND toàn quốc triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đề ra những định hướng lớn và những nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, hoạt động của HĐND vẫn còn một số hạn chế bất cập.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị sáng 28.5 ẢNH: MINH TÂM

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với HĐND có nơi, có lúc, có việc chưa thật sự sâu sát, chưa thật sự toàn diện; chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao và chưa đồng đều giữa các cấp, các địa phương.

Việc theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa quyết liệt; công tác phối hợp ở một số nơi còn thiếu kịp thời, thiếu chặt chẽ và chưa thật sự đồng bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, hoạt động HĐND các cấp cần được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với HĐND theo hướng khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn; vừa đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của thường trực HĐND, các ban HĐND và của từng đại biểu.

Đặc biệt, phải coi trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị và ban hành các nghị quyết của HĐND, đảm bảo mọi nghị quyết quan trọng của địa phương đều bám sát chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển mới.

Đại biểu HĐND phải gần dân, sát dân, hiểu dân

Các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, qua loa, nể nang, né tránh trách nhiệm hoặc quan liêu xa rời thực tiễn.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần nâng cao hơn nữa vai trò của HĐND trong kiểm soát quyền lực ở địa phương.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện.

Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 203 được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố ẢNH: MINH TÂM

Do vậy, yêu cầu kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn để phòng chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ.

Cùng đó, HĐND phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của ủy ban nhân dân và các cơ quan trong bộ máy chính quyền, kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát hình thức. Cần đôn đốc quyết liệt việc thực hiện các kiến nghị giám sát cũng như các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Giám sát phải thực sự là công cụ để phòng ngừa sai phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa.

Hoạt động chất vấn phải đi thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, không đùn đẩy, không né tránh những vấn đề khó, những vấn đề nhạy cảm mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, cấp ủy các địa phương phải quan tâm xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Đại biểu HĐND phải gần dân, sát dân, hiểu dân, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói của nhân dân tới cấp ủy và chính quyền.

Các cấp ủy cũng cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác HĐND, nhất là các kỹ năng giám sát, phản biện chính sách, ứng dụng công nghệ số, xử lý các vấn đề phát sinh trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp.