Tổ chức thi lại môn toán ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang có phù hợp?

"Về việc này, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT", theo Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang báo cáo trình UBND tỉnh bố trí thi lại môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang ảnh: Long Quyền

Thực tế, việc tổ chức thi lại một môn thi tốt nghiệp THPT do "điểm cao bất thường" là chưa từng có trong lịch sử. Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, việc quyết định tổ chức thi lại được quy định theo hướng: trong các trường hợp đặc biệt, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định hình thức xử lý phù hợp, bao gồm việc đình chỉ tạm thời hoạt động thi hoặc tổ chức thi lại tại một số hội đồng thi hoặc trong cả nước.

Quy chế quy định trong một kỳ thi, mỗi môn thi đều có đề thi chính thức và đề thi dự bị. Đề thi dự bị chưa sử dụng sẽ tự giải mật ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Thông thường, đề thi dự bị và phương án thi lại sẽ được Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kích hoạt trong các tình huống bất khả kháng hoặc sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính công bằng và an toàn của kỳ thi trên diện rộng (ví dụ thiên tai bão lũ lớn không thể tổ chức thi, sự cố lộ đề thi chính thức, hoặc các trục trặc kỹ thuật đặc biệt nghiêm trọng trong khâu coi thi).

Việc đề xuất cho thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại đang nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Dù một số ý kiến cho rằng đây là đề xuất nhân văn nhưng đa số ý kiến khác cho rằng Bộ GD-ĐT cần xác định thí sinh ở điểm thi ấy có bao nhiêu em vi phạm quy chế thi. Bởi hành vi chấp nhận chép bài giải của người khác cũng là vi phạm quy chế dù không phải các em chủ động đề xuất; đó là chưa kể không tố giác vi phạm trong phòng thi…

Theo quy chế, chỉ tổ chức thi lại khi đó là sự cố khách quan, lỗi kỹ thuật mà không thể khắc phục được. Nếu vi phạm quy chế mà được thi lại thì các trường hợp vi phạm quy chế khác (trên toàn quốc) có được thi lại không? Có công bằng và hợp pháp không? Nhiều ý kiến đề nghị phải cân nhắc và rà soát kỹ trước khi đưa ra quyết định chính thức, không thể khắc phục một sai phạm bằng một việc làm vi phạm khác. Hơn nữa, nó có thể sẽ tạo tiền lệ không tốt cho các kỳ thi năm sau.