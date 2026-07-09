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Giáo dục

Điểm sàn trường đào tạo luật lớn nhất phía nam ở mức bao nhiêu?

Hà Ánh
Hà Ánh

Năm 2026 lần đầu tiên Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành pháp luật, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển ở mức nào?

Điểm sàn Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2026 ra sao? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: ngọc dương

Chiều 9.7, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với từng ngành đào tạo trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy năm 2026.

Theo đó, ngưỡng điểm đầu vào đối với từng ngành đào tạo của các phương thức 2, 3, 4 (điểm sau quy đổi) và phương thức 5 (điểm thi của từng môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026) như sau:

Điểm sàn Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2026 ra sao? - Ảnh 2.

Mức điểm sàn nêu trên đã bao gồm điểm cộng (trừ ngành luật, ngành luật thương mại quốc tế và ngành quản trị - luật là không tính điểm cộng), điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và của trường.

Trong đó, đối với ngành luật, ngành luật thương mại quốc tế và ngành quản trị - luật, ngưỡng đầu vào căn cứ vào điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có), điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách (nếu có) theo quy định tại quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có đăng ký xét tuyển thêm các phương thức 2, 3, 4 nếu không đáp ứng điều kiện trên thì phải đáp ứng đủ các điều kiện: Kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 (hoặc kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên); Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.

Trường ĐH Luật TP.HCM cũng công bố quy tắc quy đổi điểm tương đương các phương thức tuyển sinh (phương thức 2, 3 và 4). Trong đó, độ lệch điểm tổ hợp môn (k) giữa điểm học bạ cấp THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xác định như sau:

Điểm sàn Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2026 ra sao? - Ảnh 3.

Nhìn vào bảng này có thể thấy, độ lệch điểm tổ hợp môn giữa điểm học bạ cấp THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo quy định của Trường ĐH Luật TP.HCM có nhiều mức, dao động từ 3,5-5 điểm. 

Ví dụ: học sinh có điểm học bạ cấp THPT tổ hợp môn D01 (x = 28 điểm); độ lệch điểm giữa học bạ cấp THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn D01 là 3,8 điểm (k = 3,8 điểm). Điều này có nghĩa thí sinh có điểm tổ hợp môn D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh) của học bạ cấp THPT đạt 28 điểm sẽ tương đương với 24,2 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh xem đầy đủ quy tắc quy đổi điểm tương đương các phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Luật TP.HCM tại đây

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