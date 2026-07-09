Điểm sàn trường đào tạo luật lớn nhất phía nam ở mức bao nhiêu?

Chiều 9.7, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với từng ngành đào tạo trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy năm 2026.
Theo đó, ngưỡng điểm đầu vào đối với từng ngành đào tạo của các phương thức 2, 3, 4 (điểm sau quy đổi) và phương thức 5 (điểm thi của từng môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026) như sau:
Mức điểm sàn nêu trên đã bao gồm điểm cộng (trừ ngành luật, ngành luật thương mại quốc tế và ngành quản trị - luật là không tính điểm cộng), điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và của trường.
Trong đó, đối với ngành luật, ngành luật thương mại quốc tế và ngành quản trị - luật, ngưỡng đầu vào căn cứ vào điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có), điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách (nếu có) theo quy định tại quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 có đăng ký xét tuyển thêm các phương thức 2, 3, 4 nếu không đáp ứng điều kiện trên thì phải đáp ứng đủ các điều kiện: Kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 (hoặc kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên); Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.
Trường ĐH Luật TP.HCM cũng công bố quy tắc quy đổi điểm tương đương các phương thức tuyển sinh (phương thức 2, 3 và 4). Trong đó, độ lệch điểm tổ hợp môn (k) giữa điểm học bạ cấp THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xác định như sau:
Nhìn vào bảng này có thể thấy, độ lệch điểm tổ hợp môn giữa điểm học bạ cấp THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo quy định của Trường ĐH Luật TP.HCM có nhiều mức, dao động từ 3,5-5 điểm.
Ví dụ: học sinh có điểm học bạ cấp THPT tổ hợp môn D01 (x = 28 điểm); độ lệch điểm giữa học bạ cấp THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn D01 là 3,8 điểm (k = 3,8 điểm). Điều này có nghĩa thí sinh có điểm tổ hợp môn D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh) của học bạ cấp THPT đạt 28 điểm sẽ tương đương với 24,2 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Thí sinh xem đầy đủ quy tắc quy đổi điểm tương đương các phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Luật TP.HCM tại đây.
Thí sinh xem thông tin điểm sàn của các trường khác TẠI ĐÂY.
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