Điểm sàn Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2026 được tính ra sao?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương

Sáng 9.7, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận hồ sơ) đối với tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Đây là cơ sở để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Năm 2026, trường tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng; Xét tuyển tổng hợp. Điểm xét tuyển tổng hợp được tính theo thang điểm 100, gồm điểm học lực (kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả học tập THPT), điểm cộng và điểm ưu tiên.

Theo đó, mức điểm học lực tối thiểu để nhận hồ sơ xét tuyển (thang điểm 100, áp dụng cho thí sinh khu vực 3, chưa cộng điểm ưu tiên) là 60 điểm.

Về cách tính điểm, đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, tổng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006 hay 2018) phải đạt tối thiểu 15/30. Đối với điểm học bạ, điểm mỗi môn được tính bằng trung bình cộng điểm trung bình môn của cả 6 học kỳ THPT (học kỳ 1 và học kỳ 2 các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12).

Riêng đối với các ngành/chuyên ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, thí sinh phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; điểm học lực đạt tối thiểu 60/100; ngưỡng điểm môn toán (áp dụng thống nhất cho cả điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT) đạt từ 6,0 điểm trở lên đối với các tổ hợp A00 (toán - vật lý - hóa học), A01 (toán - vật lý - tiếng Anh), D07 (toán - hóa học - tiếng Anh), X25 (toán - tiếng Anh - giáo dục kinh tế và pháp luật), X26 (toán - tiếng Anh - tin học); riêng tổ hợp D01 (toán - ngữ văn - tiếng Anh), môn toán và môn ngữ văn mỗi môn đạt từ 6,0 điểm trở lên; tổng 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 20/30.

Ngoài Trường ĐH Kinh tế - Luật, bạn đọc tham khảo điểm sàn các trường ĐH khác tại đây.