Hiệu trưởng có con dự thi tại điểm thi bị tố tiêu cực nói gì?

Liên quan đến thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng nay 10.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, phản hồi về những nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) ẢNH: T.L

Ông Đức cho rằng ông chỉ mới biết đến các thông tin phản ánh vào sáng nay 10.7 và "hết sức bất ngờ". Theo ông, ngay trong sáng 10.7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã liên hệ để xác minh các nội dung liên quan và ông đã báo cáo đầy đủ những gì mình nắm được.

Đề cập nội dung trong bài đăng trên mạng xã hội cho rằng "phòng 61 thì có con trai của thầy hiệu trưởng và cũng có con của 2 thầy cô trong trường...", ông Đức xác nhận con trai của mình và con của một giáo viên trong trường cùng dự thi tại phòng thi số 61.

Đoạn tố cáo lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Họp khẩn, kiểm tra thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

"Đúng là con tôi và con của một đồng nghiệp thi ở phòng này, nhưng mình ở ngoài đâu biết. Thời gian này tôi nghỉ hoàn toàn, không đảm trách một nhiệm vụ gì với kỳ thi. Theo quy chế, khi có con dự thi thì không được làm bất cứ việc gì liên quan đến kỳ thi. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, tôi chỉ ngồi ngoài cổng trường uống nước chờ con", ông Đức nói.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, điểm thi có tổng cộng 330 thí sinh, gồm 323 học sinh của trường và 7 thí sinh tự do. Hội đồng coi thi có 62 người, trong đó chỉ có 2 cán bộ của trường ở lại làm nhiệm vụ, gồm 1 phó trưởng điểm thi và 1 thư ký; còn lại đều là cán bộ, giáo viên được điều động từ các trường khác.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 10.7 trên mạng xã hội xuất hiện các bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Ngay sau khi nắm được thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn và tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc.



