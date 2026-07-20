Quảng Trị có thành tích thi tốt nghiệp THPT 2026 thế nào?

Theo Thanh Niên phân tích từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, toàn tỉnh Quảng Trị có 797 thí sinh dự thi tin học, với điểm trung bình là 5,695. Trong đó, 2 thí sinh chinh phục điểm tuyệt đối, đưa địa phương này vào top 5 số điểm 10 nhiều nhất nước. Còn lại, có 9,6% thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên và 34,1% bạn có điểm dưới 5.

Ở môn công nghệ-nông nghiệp, có 3 thí sinh Quảng Trị đạt điểm 10, giúp tỉnh này vào top 6 địa phương nhiều điểm tối đa nhất trên cả nước. Tỷ lệ học sinh đạt điểm khá giỏi từ 8 trở lên cũng ở mức cao, chiếm 26,2% trong tổng số 1.723 thí sinh, và 7,5 là mốc nhiều bạn đạt được nhất. Trong khi đó, chỉ 6,4% thí sinh thi điểm dưới 5.

Tuy nhiên, bức tranh có phần đối lập với môn công nghệ-công nghiệp, khi có tới 21,5% thí sinh Quảng Trị điểm dưới trung bình và 6 là mức điểm nhiều bạn đạt được nhất. Ngược lại có 16% thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên, tương đương 81 bạn.

Tiếng Anh là một điểm sáng khác của Quảng Trị khi tỉnh này xếp thứ 8 về điểm trung bình, ở mức 5,056. Nếu tính môn thi ngoại ngữ nói chung gồm tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, điểm trung bình của toàn tỉnh là 5,053, trong đó mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 4,25. Riêng môn này có 2 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống).

Tiếng Anh cũng là môn thi mà thí sinh Quảng Trị có tỷ lệ điểm dưới trung bình cao thứ nhì với 49,8%, trong khi đứng nhất là môn giáo dục kinh tế và pháp luật (57,7%). Với hai môn lịch sử và địa lý, tỷ lệ này lần lượt là 27,3% và 45,5%.

Ở các môn khoa học tự nhiên, Quảng Trị đứng thứ 8 cả nước về điểm trung bình hóa (6,497) cũng như có 8 điểm 10 môn này. Riêng số thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên đạt tỷ lệ 29,2%. Ở các môn sinh và lý, mức này lần lượt là 21% và 18,4%.

Còn với hai môn thi bắt buộc là toán và văn, tỷ lệ đạt điểm khá giỏi từ 8 trở lên lần lượt là 12,1% và 15,7%. Trong khi đó, số thí sinh thi điểm dưới trung bình lại chênh lệch khá lớn, lần lượt ở môn toán và văn là 42,7% và 8,9%. Xét điểm trung bình, thành tích thi toán, văn của thí sinh Quảng Trị xếp thứ 17, 12 toàn quốc trong tổng số 34 tỉnh, thành.

Năm nay, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT tất cả các môn thi của thí sinh Quảng Trị là 5,82, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành. Toàn tỉnh này có 21.707 thí sinh dự thi, được phân bổ ở 63 điểm thi với 949 phòng. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi Quảng Trị sáp nhập với Quảng Bình.

Trường THPT Lê Trực, Quảng Trị ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC