Xem nhanh 20h ngày 20.7: Ông Trump được bảo vệ thế nào ở World Cup | Ramos gây sốt vì vẻ ngoài lịch lãm

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Ông Trump xuất hiện ở chung kết World Cup 2026: An ninh siết chặt, lễ trao cúp gây bão

Chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) vào tối 19.7 (theo giờ địa phương) không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là một trong những sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt nhất năm.

Theo The Athletic, Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi trận đấu từ một khu vực VIP khép kín, được lắp đặt kính chống đạn và bao quanh bởi lực lượng Mật vụ Mỹ cùng cảnh sát địa phương.

Ông Trump xuất hiện ở chung kết World Cup 2026: An ninh siết chặt, lễ trao cúp gây bão

Việc Tổng thống Mỹ có mặt khiến công tác kiểm soát an ninh được nâng lên cấp độ đặc biệt. Khán giả, nhân viên phục vụ, lực lượng kỹ thuật và những người ra vào khu vực sân vận động đều phải trải qua nhiều vòng kiểm tra. Các tuyến đường quanh sân MetLife cũng được siết chặt để phục vụ đoàn xe của ông Trump.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, trận chung kết thậm chí phải lùi thời điểm bắt đầu khoảng 6 phút để hoàn tất quy trình đảm bảo an ninh trước khi Tổng thống Mỹ ổn định vị trí trên khán đài.

Đây không phải lần đầu tiên Mật vụ Mỹ triển khai phương án bảo vệ quy mô lớn tại một sự kiện bóng đá. Trước đó, khi Phó tổng thống JD Vance dự khán một trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025, HLV Niko Kovac của Borussia Dortmund tiết lộ toàn đội đã phải trải qua nhiều lớp kiểm tra, từ chó nghiệp vụ đánh hơi tại khách sạn cho đến kiểm tra lần nữa khi xe buýt vào sân. Ông Niko Kovac cho biết đây là điều hoàn toàn bình thường đối với những sự kiện có sự hiện diện của các nhân vật cấp cao.

Sergio Ramos gây sốt ở lễ trao cúp World Cup 2026: Nụ hôn dành cho chiếc cúp vàng sau 16 năm

Dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, Sergio Ramos vẫn là một trong những nhân vật được chú ý nhất đêm chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina.

Trước trận đấu, cựu trung vệ 40 tuổi ngồi trên khán đài cùng những đồng đội từng làm nên thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha như Iker Casillas, Carles Puyol và Xavi Hernandez. Sau chiến thắng 1-0 của La Roja, Ramos được FIFA lựa chọn mang chiếc cúp vàng từ hậu trường ra bục trao giải. Anh dừng lại hôn lên chiếc cúp từng nâng cao tại World Cup 2010, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Sergio Ramos gây sốt ở lễ trao cúp World Cup 2026: Nụ hôn dành cho chiếc cúp vàng sau 16 năm

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh nụ hôn dành cho chiếc cúp, ngoại hình phong độ và vẻ lịch lãm của Ramos ở tuổi 40 cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Ramos là một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử, góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Ở cấp CLB, anh giành 5 La Liga và 4 Champions League cùng Real Madrid trước khi khoác áo Paris Saint-Germain và Sevilla.

Sau khi chia tay đội tuyển quốc gia, Ramos vẫn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn của FIFA. Việc anh được trao vinh dự mang chiếc cúp vàng ra sân ở chung kết World Cup 2026 được xem là sự tri ân dành cho một biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha và thế giới.

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