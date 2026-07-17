Xem nhanh 20h ngày 17.7: Giáo viên ở Tuyên Quang đầu thú | Giải cứu người kẹt giữa nước lũ Lai Châu

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Vụ điểm 10 toán: Giáo viên ngữ văn Trường chuyên Tuyên Quang đầu thú

Công an Tuyên Quang cho biết, liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một giáo viên đã ra đầu thú.

Vụ điểm 10 toán: Giáo viên ngữ văn Trường chuyên Tuyên Quang đầu thú

Sáng 17.7, Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1980, giáo viên môn ngữ văn, Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú. Nguyễn Thị Diệu Thúy là thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Cùng ngày, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, tính đến ngày 15.7, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ việc. Công an tỉnh đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang và thêm 6 bị can liên quan đến vụ sai phạm điểm 10 môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại cuộc làm việc với Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm 15.7, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh xác định xử lý vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh cho Tuyên Quang cũng như cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục - đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi.

Giải cứu 2 người mắc kẹt giữa nước lũ ở Lai Châu

Sau hơn 2 giờ nỗ lực cứu hộ, lực lượng Công an xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ do mưa lớn gây ra.

Giải cứu 2 người mắc kẹt giữa nước lũ ở Lai Châu

Theo Công an xã Mường Than, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17.7.2026, trên địa bàn đã xảy ra lũ ống, lũ quét tại nhiều bản như Chít, Nậm Sáng, Sắp Ngụa và Noong Thăng.

Khoảng 9 giờ sáng, lực lượng công an nhận được tin báo anh Lò Văn Chài, 33 tuổi và anh Nguyễn Thanh Hải, 35 tuổi, cùng trú tại bản Chít, bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai.

Ngay sau đó, Công an xã Mường Than đã khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu hộ. Đến khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, cả hai nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn và chuyển đến trạm y tế để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại các địa phương khác của tỉnh Lai Châu. Tại xã Pa Ủ, lũ quét và sạt lở đất làm 4 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 7 căn nhà khác đứng trước nguy cơ sạt lở. Ba máy xúc của Công ty Thủy điện Nậm Củm 1 cũng bị lũ cuốn trôi và vùi lấp, thiệt hại ước tính trên 3 tỉ đồng. Một số hộ dân đã phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động di dời khỏi những nơi nguy hiểm, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và theo dõi thường xuyên các thông tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

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