Toàn cảnh 17h: Lũ dữ đổ về Lai Châu | Dòng nước đỏ bí ẩn xả ra kênh Đôi

Toàn cảnh 17h ngày 17.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 17.7: Lũ dữ đổ về Lai Châu | Dòng nước đỏ bí ẩn xả ra kênh Đôi

Lũ lớn đổ về, bản Chít ở Lai Châu bị chia cắt, giao thông tê liệt

Trưa 17.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết, trên địa bàn xã đang xảy ra mưa lũ rất lớn. Chính quyền địa phương đang tập trung tất cả lực lượng để ứng phó thiên tai.

Mưa lũ chia cắt quốc lộ 32 ở Lai Châu, hơn 200 cảnh sát khẩn cấp ứng cứu

Chó thả rông tràn công viên Cảnh Đồi, người dân bất an

Ghi nhận của PV Thanh Niên, thực trạng chó thả rông không rọ mõm phóng uế bừa bãi đang diễn ra công khai tại khu vực công viên Cảnh Đồi nằm trên đường N và đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Hưng, TP.HCM).

Chó thả rông tràn công viên Cảnh Đồi, người dân bất an

Điều tuyệt vời của việc ăn quả việt quất mỗi ngày

Theo báo cáo trên chuyên trang y tế Medical News Today, một nghiên cứu lâm sàng thực hiện bởi các chuyên gia tại King's College London đã chỉ ra rằng việc bổ sung quả việt quất vào thực đơn hàng ngày mang lại những chuyển biến tích cực cho cả hệ thần kinh và hệ tuần hoàn. Cụ thể, những người tham gia thử nghiệm khi tiêu thụ một lượng bột việt quất hoang dã tương đương với khoảng 178 gram quả tươi mỗi ngày đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về trí nhớ và khả năng tập trung.

Tác dụng tuyệt vời của việc ăn việt quất mỗi ngày

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.