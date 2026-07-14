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Toàn cảnh 17h: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu | Lời kể vụ cháy quán bar
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu | Lời kể vụ cháy quán bar

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 14.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 14.7: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu | Lời kể vụ cháy quán bar

Nắng nóng trở lại, cuối tháng mưa bão dồn dập

Hiện tại, áp thấp nóng phía tây có cường độ ổn định đang chi phối thời tiết khu vực phía nam Trung Quốc và miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của áp thấp nóng, trong ngày hôm qua, một số nơi ở các tỉnh miền núi phía bắc đã xuất hiện nắng nóng cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong ngày 13.7, có nơi trên ghi nhận mức nhiệt trên 37 độ C như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,1 độ C, Thất Khê (Lạng Sơn) 37,2 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Nắng nóng trở lại, cuối tháng mưa bão dồn dập

Thủ tướng sẽ làm việc với Tuyên Quang về thi tốt nghiệp THPT

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, tới đây, Thủ tướng sẽ trực tiếp làm việc với UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục có phương án xử lý vừa nghiêm minh, vừa đảm bảo các quy định của pháp luật.

Thủ tướng sẽ làm việc với Tuyên Quang về thi tốt nghiệp THPT


Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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