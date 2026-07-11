21 lần nắng nóng chạm và vượt lịch sử trong 30 ngày qua

Dưới tác động của hiện tượng El Nino đang mạnh lên, trong 30 ngày qua, thời tiết cả nước phổ biến ít mưa và nắng nóng gay gắt nhiều nơi. Ngày 11.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, trong 30 ngày qua (từ 11.6 - 10.7) nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C.
Trong giai đoạn trên, cả nước ghi nhận tổng cộng 21 lần nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử ở khắp các vùng miền trên cả nước. Trong đó có những cột mốc được ghi nhận cách đây 43 năm (từ năm 1983), cụ thể tại Cồn Cỏ (Quảng Trị), nhiệt độ mới ghi nhận 38,4 độ C so với cột mốc 37,8 độ C vào năm 1983. Nhiệt độ cao nhất ngày trong giai đoạn vừa qua là 42,2 độ C ghi nhận vào ngày 25.6 tại Tây Hiếu (Nghệ An), tăng 0,6 độ C so với kỷ lục cũ ghi nhận cách đây 16 năm.
Trong khi đó, tổng lượng mưa hầu hết các khu vực trên cả nước đều phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 50%; riêng khu vực trung du, vùng núi Bắc bộ và một số nơi thuộc khu vực Trung bộ có tổng lượng mưa cao hơn từ 15 - 50%.
Dự báo, trong giai đoạn từ 11.7 - 10.8, khu vực Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Tuy nhiên, Bắc bộ cường độ nắng nóng có xu hướng giảm, ngược lại Trung bộ số ngày nắng nóng vẫn có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cần đề phòng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Trong giai đoạn này, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; khu vực Tây nguyên và Nam bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và giông, có ngày có mưa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.
Giai đoạn này, áp thấp nhiệt đới và bão có thể xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ 1 - 2 cơn, đương so với trung bình nhiều năm.
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