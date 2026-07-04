El Nino có thể đạt cường độ mạnh ngay trong tháng 7 - 9

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về tình hình khí hậu theo mùa của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) cho biết: Kể từ khi hình thành vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, El Nino đã phát triển nhanh chóng. El Nino có thể đạt cường độ mạnh ngay trong giai đoạn từ tháng 7 - 9.2026.

El Nino đang phát triển nhanh chóng và có thể đạt cường độ mạnh trong giai đoạn tháng 7 - 9.2026 ẢNH: DUY TÂN

Theo WMO, nhiều mô hình dự báo của các tổ chức thành viên có sự thống nhất cao về sự ấm lên đáng kể của nhiệt độ đại dương trên khắp khu vực xích đạo Thái Bình Dương trung tâm và phía đông. Các dự báo cho thấy sự bất thường về nhiệt độ bề mặt biển trung bình theo mùa dự kiến sẽ vượt quá 2°C ở các khu vực quan sát chính. Điều này đồng nghĩa với khả năng xuất hiện một El Nino có cường độ mạnh.



Hiện tượng El Nino dự kiến sẽ tiếp tục mạnh lên trong mùa thu ở Bắc bán cầu và tác động của nó sẽ lan rộng khắp nhiều khu vực trên toàn cầu. Nhiệt độ nước biển ở khu vực Đại Tây Dương xích đạo dự kiến sẽ vẫn ấm hơn mức trung bình.

El Nino cường độ mạnh sẽ làm tăng khả năng xảy ra sóng nhiệt, hạn hán, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác ở nhiều nơi trên thế giới. WMO cho biết, đang tăng cường phối hợp và hỗ trợ cảnh báo sớm để giúp các chính phủ, các tổ chức nhân đạo sẵn sàng ứng phó với những tác động tiềm tàng. Các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu là nông nghiệp và y tế và các cộng đồng dễ bị tổn thương chuẩn bị ứng phó với El Nino mạnh.

WMO phân loại các hiện tượng ENSO (El Nino và La Nina) theo các cấp đô: yếu, trung bình, mạnh hoặc rất mạnh. Thuật ngữ "siêu El Nino" là ngôn ngữ phổ thông và báo chí thường dùng khi đề cập đến một sự kiện El Nino rất mạnh. Ngoài ra, còn có nhiều người sử dụng thuật ngữ "Godzilla El Nino" hay "El Nino quái vật" để chỉ sức mạnh và sự bất thường của một El Nino có cường độ cực mạnh.



