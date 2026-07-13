Toàn cảnh 17h: Bộ GD-ĐT nói gì về 328 thí sinh Tuyên Quang | Lý do tài xế xe tải bị hành hung

Toàn cảnh 17h ngày 13.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 13.7: Bộ GD-ĐT nói gì về 328 thí sinh Tuyên Quang | Lý do tài xế xe tải bị hành hung

Làm rõ vụ tài xế xe tải bị hành hung khi tham gia giao thông

Ngày 13.7, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an xã Củ Chi và cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin một tài xế xe tải bị hành hung xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Ngọc Quang (51 tuổi, ở TP.HCM).

Làm rõ vụ tài xế xe tải bị hành hung khi tham gia giao thông

Cậu bé đạp xe bán trứng gây sốt vì lời rao độc lạ: Ấp ủ món quà dành cho mẹ

Chủ nhân của tiếng rao ấy là Nguyễn Phước Quý K., tên gọi ở nhà là Sam. Hằng ngày, em đạp xe qua những tuyến đường quen thuộc, từ khu vực gần nhà đến đường Bạch Đằng rồi quay lại. Khi có khách đặt hàng, Sam trở về lấy trứng và mang đến tận nơi.

Cậu bé đạp xe bán trứng gây sốt vì lời rao độc lạ: Ấp ủ món quà dành cho mẹ

Khách Tây chắp tay cảm ơn chủ quán Việt sau bữa ăn, hôm sau còn quay lại

Theo đoạn clip, trong suốt bữa ăn, nhóm khách Tây liên tục mỉm cười, gật đầu bày tỏ sự hài lòng trước hương vị các món Việt. Sau khi dùng bữa, họ còn chắp tay gửi lời cảm ơn. Đáp lại, chủ quán nở nụ cười rạng rỡ, không giấu được niềm vui trước sự ủng hộ nhiệt tình của nhóm du khách.

Du khách Tây chắp tay cảm ơn chủ quán Việt sau bữa ăn

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.