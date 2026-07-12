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Toàn cảnh 17h: Khởi tố vụ án lật ca nô ở Phú Quốc | Điều tra án mạng giữa tỉnh lộ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Khởi tố vụ án lật ca nô ở Phú Quốc | Điều tra án mạng giữa tỉnh lộ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 12.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 12.7: Khởi tố vụ án lật ca nô ở Phú Quốc | Điều tra án mạng giữa tỉnh lộ

Ngóng tin liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: 'Cơ hội nhỏ nhất cũng đi tìm'

Khi công tác quy tập hài cốt liệt sĩ đang diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), dòng người từ khắp nơi đã lặng lẽ tìm về dâng hương. Có cựu chiến binh đến thăm đồng đội năm xưa, có thân nhân mang theo tập hồ sơ lặn lội từ xa đi tìm chú ruột. Với tâm niệm "có cơ hội nhỏ nhất cũng đi tìm"

Ngóng tin liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: 'Cơ hội nhỏ nhất cũng đi tìm'

Nghi phạm đâm chết người ở TP.HCM sa lưới sau khi bỏ trốn

Nghi phạm đâm tử vong người đàn ông 36 tuổi tại giao lộ Tỉnh lộ 43 - Ngô Chí Quốc (TP.HCM) do mâu thuẫn nợ nần, sau đó bỏ trốn về quê nhưng đã bị công an vây ráp, bắt giữ.

Nghi phạm đâm chết người ở TP.HCM sa lưới sau khi bỏ trốn

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng vụ lật ca nô làm 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

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