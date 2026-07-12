Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: 16 du khách đã xuất viện

Còn 1 du khách bị thương nặng do có bệnh nền

Theo thông cáo liên quan vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, đến trưa 12.7, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều trị cho người bị thương; khẩn trương đưa thi thể nạn nhân tử vong về đất liền; đồng thời triển khai các biện pháp điều tra, siết chặt quản lý giao thông đường thủy theo chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại, 16 du khách đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định, còn 1 du khách đang phải điều trị tích cực do có bệnh nền ẢNH: HOÀNG DUNG

Trước đó, sáng cùng ngày, 15 thi thể du khách mang quốc tịch Ấn Độ đã được đưa từ Phú Quốc về Hà Tiên bằng phà riêng rồi tiếp tục được chuyển đến TP.HCM để thực hiện thủ tục bàn giao cho thân nhân của các nạn nhân, đúng theo yêu cầu từ phía Ấn Độ.

Đối với các du khách sống sót, có tổng cộng 17 người đã được chăm sóc tận tình và chu đáo tại Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc (Sun International Hospital). Hiện tại, 16 du khách đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định; trong đó 12 người đã rời Phú Quốc vào trưa nay, 4 người còn lại dự kiến sẽ rời đảo vào tối nay.

Đến nay, chỉ còn 1 du khách đang phải điều trị tích cực do có bệnh nền. Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã cử các bác sĩ chuyên môn hàng đầu cùng nhiều dụng cụ, thiết bị y tế chuyên dùng hiện đại đến trực tiếp Phú Quốc để trợ giúp điều trị cho nạn nhân này.

Nhằm chia sẻ tổn thất với các nạn nhân và gia đình, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng doanh nghiệp đã quyết định hỗ trợ mức 90 triệu đồng/người (tương đương 3.400 USD/người) cho những người tử vong và 13 triệu đồng/người (tương đương 500 USD/người) cho những người bị thương.

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Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả, cũng trong sáng 12.7, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc. Cuộc họp còn có sự tham dự của bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì ẢNH: HOÀNG DUNG

Lãnh đạo các bộ đã đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực và trách nhiệm của lực lượng chức năng tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, điều trị kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ".

Quán triệt chỉ đạo từ lãnh đạo cấp cao và Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh địa phương sẽ tiếp tục khẩn trương hỗ trợ nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ việc.

Ông Mừng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải siết chặt công tác quản lý các phương tiện chở khách du lịch, tuyệt đối không cho rời bến hoặc xuất bến nếu phương tiện không đủ điều kiện theo quy định.

Tỉnh An Giang yêu cầu cơ quan chức năng phải siết chặt công tác quản lý các phương tiện chở khách du lịch ẢNH: HOÀNG DUNG

Công an tỉnh An Giang được giao nhiệm vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm. Tỉnh An Giang cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan và Sở Ngoại vụ TP.HCM giải quyết các bước tiếp theo, bằng mọi biện pháp bảo quản, vận chuyển và bàn giao thi thể nạn nhân thiệt mạng cho thân nhân càng sớm càng tốt.

Vào trưa cùng ngày, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và các sở ngành liên quan đã tổ chức tiếp đón và làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - ông Tshering Wangchuk Sherpa - khi ông đến Phú Quốc để phối hợp thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.