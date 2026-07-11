Sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc, đưa 70 khách nước ngoài vào bờ an toàn

Tối 11.7, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết sau vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, các lực lượng của đơn vị đã phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đưa 70 du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc an toàn.

Đây là động thái ứng phó khẩn cấp và kịp thời tiếp ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nắm tình hình du khách nước ngoài được đưa về đảo Phú Quốc ẢNH: VÙNG CSB 4

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, thuộc Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng xuất bến tại cảng quốc tế An Thới chở đoàn khách nước ngoài ra tham quan hòn Mây Rút Ngoài.

Các lực lượng phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển ẢNH: VÙNG CSB 4

Đến khoảng 13 giờ, khi ca nô chở 32 hành khách nước ngoài cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên từ hòn Mây Rút Ngoài trở về cảng quốc tế An Thới di chuyển được 400 m thì bất ngờ bị giông lốc làm lật úp.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đưa du khách nước ngoài bị kẹt trên hòn Mây Rút Ngoài lên tàu CSB 2002 về đảo Phú Quốc ẢNH: VÙNG CSB 4

Đến chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân đã đưa toàn bộ 36 người trên ca nô gặp nạn vào bờ, trong đó cứu sống 21 người và 15 nạn nhân không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều có quốc tịch Ấn Độ).

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Đơn vị đã điều động tàu CSB 2002 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển cùng hai xuồng CSB 711 và CSB 712, với sự tham gia của 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động khẩn cấp đến hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2002 cung cấp lương khô, nước uống cho du khách ẢNH: VÙNG CSB 4

Song song với công tác cứu nạn các nạn nhân trên chiếc ca nô bị lật, cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã nhanh chóng tiếp cận thực địa để nắm bắt tình hình của số du khách nước ngoài đang còn ở trên hòn Mây Rút Ngoài. Lực lượng chức năng xác định có 70 du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt lại tại đây sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã sử dụng các tàu, xuồng trên thực địa phối hợp Bộ đội Biên phòng tổ chức di tản số du khách di chuyển về đảo Phú Quốc an toàn. Trong suốt quá trình di chuyển, cán bộ, chiến sĩ đã chu đáo cung cấp lương khô, nước uống để hỗ trợ du khách ổn định sức khỏe và tinh thần.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp lực lượng chức năng nắm tình hình người bị nạn ẢNH: VÙNG CSB 4

Ngay khi các phương tiện cập bờ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp có mặt để nắm tình hình các du khách nước ngoài được đưa về đảo Phú Quốc an toàn; đồng thời chỉ đạo các lực lượng thuộc đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc và tiến hành cập nhật thông tin theo đúng quy định.