Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: Bảo quản chu đáo thi thể 15 du khách

Theo thông cáo báo chí vụ lật ca nô du lịch, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, thuộc Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng chở khoảng 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài vê cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.
Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thầm quyền.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, các cơ sở y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn; bảo vệ hiện trường.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật ca nô ở Phú Quốc
Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ).
Ngoài việc khắc phục hậu quả, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc xin hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Chính quyền địa phương đang xử lý chu đáo việc bảo quản thi thể các nạn nhân tại Trung tâm y tế Phú Quốc.
Chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đang phối hợp Bộ Ngoại giao hỗ trợ cơ quan đại diện ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ công dân.
Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật ca nô du lịch và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
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