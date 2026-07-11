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Thời sự Dân sinh

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: Đang tìm 12 người rơi xuống biển

Trần Ngọc
Trần Ngọc
Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết vụ lật ca nô du lịch xảy ra khoảng 13 giờ ngày 11.7. Có nhiều người được cứu hộ sau khi tai nạn xảy ra.

Chiều 11.7, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái di chuyển từ Hòn Mây Rút về lại cảng An Thới. 

Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m thì ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển. Ngành chức năng đang cứu hộ các nạn nhân.

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: Đang tìm 12 người rơi xuống biển- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân bị lật ca nô du lịch ở Phú Quốc

ẢNH: CTV

Lật ca nô du lịch ở Phú Quốc: Đang tìm 12 người rơi xuống biển- Ảnh 2.

Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m thì ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã sâu sát nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp người dân địa phương tiếp cận hiện trường để ứng cứu nạn nhân. 

Nhờ sự ứng cứu kịp thời, 23 người đã được đưa vào bờ và đang được hỗ trợ y tế tích cực.

Hiện UBND đặc khu Phú Quốc vẫn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng huy động mọi phương tiện, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn lại, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này.

Những nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ các du khách gặp nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp triển khai ở mức cao nhất. 

Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật tình hình cứu hộ trong các bản tin tiếp theo.

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