6.000 phòng khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp sắp đổ bộ Đà Nẵng và Phú Quốc

Tập đoàn Sun Group và Accor - một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới - vừa ký kết nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược sau hơn 1 thập kỷ. Hai bên sẽ hợp tác bổ sung gần 6.000 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp, bao phủ gần như đầy đủ các phân khúc từ trung đến cao cấp, từ truyền thống đến phong cách sống tại Phú Quốc và Đà Nẵng.

Thỏa thuận được ký kết dưới sự chứng kiến của ông Sébastien Bazin, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu Accor - thể hiện cam kết đồng hành cùng Sun Group góp phần kiến tạo những chuẩn mực mới về nghỉ dưỡng và phong cách sống, khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam

Theo thỏa thuận với Sun Group, Accor sẽ vận hành các thương hiệu đa dạng phân khúc với mô hình hoạt động gồm SO/, MGallery, Grand Mercure, TRIBE, ibis Styles tại Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Hòn Thơm, Phú Quốc; cùng với đó là các thương hiệu Sofitel, MGallery tại Khu phức hợp Thương mại dịch vụ cùng Lễ hội pháo Hoa DIFF Đà Nẵng và trên đỉnh Bà Nà, Đà Nẵng.

Đặc biệt trong đó, các thương hiệu căn hộ dịch vụ cao cấp của Sofitel, thương hiệu TRIBE và SO/ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, sẽ góp phần làm phong phú danh mục bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và các nhà đầu tư.

Tổ hợp các dự án quản lý bởi Accor tại Phú Quốc

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Sébastien Bazin nhấn mạnh tham vọng chung của hai đối tác trong việc định hình sự phát triển dài hạn của ngành du lịch Việt Nam. “Chúng tôi tiếp tục tập trung mở rộng mạng lưới tại những điểm đến có thể mang tới cho du khách nhiều cách thức ý nghĩa hơn để kết nối với văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước,” ông chia sẻ.

Accor là tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, cung cấp trải nghiệm lưu trú, dịch vụ tại hơn 110 quốc gia với hơn 5.800 khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ ba của Accor tại châu Á với 45 khách sạn. Với hơn 110 triệu khách hàng thân thiết toàn cầu, việc hợp tác cũng được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn khách quốc tế chất lượng cao cho các điểm đến tại Việt Nam.

Phối cảnh khách sạn thương hiệu TRIBE lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Các dự án thỏa thuận tại Phú Quốc sẽ là những “mảnh ghép” quan trọng trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - hạ tầng đẳng cấp mà Sun Group đang phát triển, giúp tiếp tục bồi đắp giá trị và sức sống cho Phú Quốc.

Bãi Đất Đỏ được định hướng trở thành “thành phố khách sạn” ven biển liền kề Thị trấn Hoàng Hôn, trong khi đó Hòn Thơm tiếp tục được hoàn thiện như một điểm đến nghỉ dưỡng - giải trí quy mô quốc tế, nơi có Rixos Phu Quoc Resort - khu nghỉ dưỡng sang trọng theo mô hình "All-Inclusive" đầu tiên tại Đông Nam Á thuộc Accor & Ennismore, dự kiến được khai trương trong quý IV năm nay.

Song song, Sun Group tăng tốc đầu tư hạ tầng kết nối tại Phú Quốc với việc ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways lấy Phú Quốc làm tâm điểm và hợp tác cùng Changi Airports International phát triển mô hình “sân bay điểm đến” tại Cảng HKQT Phú Quốc. Sự cộng hưởng với Accor được kỳ vọng góp phần kiện toàn hệ sinh thái đón khách quốc tế, nâng cao năng lực phục vụ khách MICE, sự kiện quy mô lớn và hướng tới Hội nghị APEC 2027.

Sự hiện diện của Accor tại khu phức hợp Thương mại dịch vụ và Lễ hội pháo Hoa DIFF Đà Nẵng

Còn tại Đà Nẵng, sự hiện diện của Accor tại khu phức hợp Thương mại dịch vụ và Lễ hội pháo Hoa DIFF Đà Nẵng, sẽ góp phần định hình một chuẩn mực lưu trú mới gắn với trải nghiệm lễ hội pháo hoa quốc tế có sân khấu hiện đại cùng tổ hợp thương mại và giải trí sôi động suốt ngày đêm. Những trải nghiệm lưu trú của Accor còn được nối dài lên đỉnh Bà Nà, tiếp tục hoàn thiện hành trình nghỉ dưỡng kết hợp giải trí đẳng cấp của du khách tại thành phố sông Hàn.

Dự án của Accor sẽ tọa lạc trên đỉnh Bà Nà

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong gần 2 thập kỷ qua của Sun Group, trong việc đưa các thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu về Việt Nam, góp phần hoàn thiện năng lực đón khách, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.