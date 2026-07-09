Bãi biển không cát hoang sơ ở Nha Trang thu hút du khách

Giữa những bãi cát trắng trải dài vốn đã trở thành "thương hiệu" của biển Nha Trang, bãi biển không cát dưới chân đèo Lương Sơn lại mang đến một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Không có bờ cát mịn, nơi đây được phủ kín bởi đá cuội và san hô, tạo nên khung cảnh mộc mạc, nguyên sơ, ngày càng thu hút những người yêu thiên nhiên và các gia đình tìm kiếm trải nghiệm chậm rãi.

Bãi biển không cát dưới chân đèo Lương Sơn nổi bật với dải đá cuội trải dài giữa làn nước trong xanh ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo chân nhóm STEAM Nha Trang, chúng tôi bắt đầu hành trình từ quán cà phê Võng, men theo đèo Lương Sơn khoảng 500 m rồi rẽ vào lối mòn dẫn xuống bãi biển. Con đường nhỏ gập ghềnh, len giữa những bụi cây rừng, khiến hành trình ngắn trở thành phần mở đầu đầy háo hức trước khung cảnh đang chờ phía dưới.

Cây rừng phủ xanh lối mòn dẫn xuống bãi sỏi dưới chân đèo Lương Sơn ẢNH: VĂN CHIẾN

Vượt qua đoạn dốc, bãi biển không có cát dưới chân đèo Lương Sơn hiện ra với diện mạo khác biệt. Thay vì cát trắng quen thuộc là bãi đá cuội đủ kích cỡ, nhẵn bóng sau nhiều năm được sóng biển mài giũa. Xen giữa những lớp sỏi là các mảnh san hô theo sóng dạt vào bờ cùng những khối đá lớn mang nhiều hình thù độc đáo, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa cuốn hút.

Chính sự khác biệt ấy cũng tạo nên những trải nghiệm riêng. Không có các trò chơi trên biển hay dãy dịch vụ du lịch sầm uất, nhiều du khách tìm đến đây để chụp ảnh, lắng nghe tiếng sóng, ngắm biển hoặc kiên nhẫn xếp từng viên đá thành những tác phẩm nhỏ giữa bãi sỏi.

Những khối đá lớn với nhiều hình dạng độc đáo tạo điểm nhấn cho bãi sỏi dưới chân đèo Lương Sơn ẢNH: VĂN CHIẾN

Những khối đá ven biển được thiên nhiên bào mòn qua thời gian tạo nên nhiều hình thù lạ mắt ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong một buổi trải nghiệm do nhóm STEAM Nha Trang tổ chức, bãi sỏi dưới chân đèo Lương Sơn trở thành "lớp học ngoài trời" của nhiều gia đình. Trẻ em cùng cha mẹ nhặt rác ven biển, vẽ tranh, xếp đá nghệ thuật và tìm hiểu về hệ sinh thái tự nhiên. Không có bảng đen hay sách vở, những viên đá dưới chân trở thành "giáo cụ" giúp các em học về sự cân bằng, tính kiên trì cũng như ý thức bảo vệ môi trường.

Các thành viên nhóm STEAM Nha Trang cùng học sinh, phụ huynh tham gia hoạt động nhặt rác và lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường biển ẢNH: VĂN CHIẾN

Chị Đoàn Thị Ngọc Phượng (phường Tây Nha Trang) cho biết, điều chị mong muốn là các con có cơ hội rời xa điện thoại để khám phá thiên nhiên bằng chính đôi mắt và đôi tay của mình. Chỉ cần một buổi nhặt rác, xếp đá hoặc đơn giản là ngồi nghe tiếng sóng cũng đủ để cả gia đình lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Chị Đoàn Thị Ngọc Phượng cùng gia đình trải nghiệm xếp đá nghệ thuật trên bãi sỏi dưới chân đèo Lương Sơn ẢNH: VĂN CHIẾN

Những viên đá cuội được các gia đình xếp chồng thành những tác phẩm nhỏ bên bãi sỏi ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo anh Phạm Vũ Thanh An, Trưởng nhóm STEAM Nha Trang, bãi biển không có cát dưới chân đèo Lương Sơn sở hữu nhiều điều kiện để phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm gắn với giáo dục và bảo tồn thiên nhiên.

"Nơi đây có thể trở thành điểm đến dành cho học sinh, gia đình và du khách yêu thích khám phá, đồng thời vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ vốn là sức hút lớn nhất của bãi biển này", anh An chia sẻ.

Bãi sỏi dưới chân đèo Lương Sơn ngày càng thu hút các gia đình và những người yêu thích trải nghiệm thiên nhiên ẢNH: VĂN CHIẾN

Giữa nhịp phát triển sôi động của du lịch Nha Trang, bãi biển không cát dưới chân đèo Lương Sơn vẫn giữ được nét bình yên hiếm có. Không ồn ào, không chen chúc dịch vụ, nơi đây hấp dẫn bằng chính vẻ đẹp tự nhiên cùng những trải nghiệm giản dị.



