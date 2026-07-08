Độc đáo thủy cung trong con tàu 'hóa thạch' giữa vịnh Nha Trang

Với nhiều thế hệ người dân địa phương cũng như khách du lịch khi đến Nha Trang (Khánh Hòa), chuyến tàu ra Hòn Miễu (đảo Trí Nguyên) xem cá là một mảnh ký ức khó quên. Hòn Miễu - hòn đảo gần bờ nhất trong vịnh Nha Trang, cách bến tàu du lịch tầm 2 km, nơi tọa lạc của thủy cung Trí Nguyên với tiền thân là hồ cá Trí Nguyên nổi tiếng.

Cùng với hồ cá của Viện Hải dương học ở đất liền, "bảo tàng biển thu nhỏ" giữa lòng biển này tại Hòn Miễu là một trong những điểm ngắm sinh vật biển đầu tiên của du lịch Nha Trang.

Kiến trúc con tàu cổ "hóa thạch" trên đảo Hòn Miễu, phường Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Con tàu "hóa thạch" này có chiều dài 60 m, rộng 30 m ẢNH: BÁ DUY

Cuối thập niên 1990, ngay bên hồ cá cũ, một con tàu cổ khổng lồ dài 60 m, cao 30 m mọc lên, nằm gối đầu lên bờ biển như vừa "hóa thạch" sau chuyến hải trình vạn dặm. Gần 30 năm qua, con tàu ấy trở thành biểu tượng của Hòn Miễu, nhiều du khách lần đầu ngồi ca nô ra đảo vẫn ngỡ đó là xác tàu đắm trôi dạt từ thuở nào.

Bên trong con tàu "hóa thạch" là thủy cung có phong cách độc đáo, trưng bày hơn 2.000 sinh vật biển cùng khu san hô 12 bể chuyên đề

ẢNH: BÁ DUY

Hơn nửa thế kỷ sau ngày hồ cá đầu tiên hình thành, thủy cung Trí Nguyên nay thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên, đã có nhiều đổi mới đáng kể khi kết hợp giữa hệ thống bể nuôi sinh vật biển và hồ nước mặn tự nhiên dẫn nước trực tiếp từ biển vào, tạo môi trường sống gần tự nhiên nhất cho các loài hải dương.

Trong khoang tàu, hơn 2.000 cá thể cá cảnh nhiệt đới rực rỡ sắc màu bơi lượn cùng nhiều loài cá quý, kích thước lớn như cá mập trắng, cá mập trúc, cá chình biển, cá mú khổng lồ, cá mặt quỷ, cá mao tiên.

Du khách chụp ảnh "nàng tiên cá" trong hồ tròn trung tâm con tàu ẢNH: BÁ DUY

Du khách chụp ảnh check-in với không gian bên trong con tàu "hóa thạch" ẢNH: BÁ DUY

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, đến từ phường Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết tuy đã ghé nhiều nơi tại Nha Trang nhưng đây là lần đầu tiên mình đến thủy cung Trí Nguyên. "Những khoang tàu tối màu, ánh sáng xanh hắt ra từ bể cá chụp ảnh rất đẹp, không gian nơi đây như theo phong cách phim "Pirates of the Caribbean", Ngọc Hà chia sẻ.



Một góc Hòn Miễu (đảo Trí Nguyên) nhìn từ trên con như chim bồ câu sải cánh bay trên vịnh Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Theo đại diện Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên, điểm nhấn mới trong con tàu "hóa thạch" là khu trưng bày san hô gồm 12 bể chuyên đề, giới thiệu hệ sinh thái rạn san hô cùng các loài sinh vật nhỏ của vùng biển nhiệt đới. Vào một số khung giờ tùy ngày vận hành, hồ tròn trung tâm có màn biểu diễn nàng tiên cá uyển chuyển giữa đàn cá.

Du khách xem và giao lưu với "nàng tiên cá" tại hồ tròn trung tâm con tàu ẢNH: BÁ DUY

Bên ngoài con tàu, hệ thống hồ nước mặn vẫn giữ cách kè đá dẫn nước biển như thuở ban đầu, nay là không gian mở của những đàn cá lớn, hồ cá hải tượng, loài "thủy quái" khổng lồ của sông Amazon, cùng hồ cá Koi với hơn 150 cá thể. Trải nghiệm cho cá ăn tùy ngày theo khung giờ gợi lại đúng cảm giác của những chuyến ra đảo ngày xưa. Dọc tuyến tham quan còn có nhiều tiểu cảnh check-in, góc ngắm vịnh Nha Trang và khu trà đạo yên tĩnh hướng biển, nơi du khách dừng chân thưởng trà giữa thiên nhiên.

Trên Hòn Miễu có rất nhiều bãi tắm đẹp với khung cảnh hướng ra vịnh hoặc hướng về phố biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Hòn Miễu (đảo Trí Nguyên) cách đất liền tầm 10 - 15 phút di chuyển bằng tàu. Ngoài tham quan thủy cung, du khách có thể tìm hiểu cuộc sống ngư dân, thưởng thức hải sản tươi sống trên các nhà bè ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, cách thủy cung không xa là bãi Sỏi, bãi tắm thoáng rộng với làn nước trong xanh, khung cảnh hướng trọn ra vịnh Nha Trang. Nơi đây, du khách có thể trải nghiệm những hoạt động sôi động với chèo kayak, lái jetski, dù lượn cùng nhiều môn thể thao biển khác.