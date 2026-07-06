Phạt 20,5 triệu, trừ 10 điểm GPLX tài xế vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc

Ngày 6.7, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, lúc 1 giờ 52 phút cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện tài xế H.T.V (48 tuổi, ở An Giang) điều khiển xe tải biển số 51C-374.xx lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/lít khí thở. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng còn phát hiện tài xế này tự ý lắp thêm đèn phía trước xe.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị phạt 20,5 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Với các hành vi trên, cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế V. tổng cộng 20,5 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Để bảo vệ tính mạng của chính mình và cộng đồng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia. Khi lưu thông trên các tuyến cao tốc phải tuân thủ biển báo và hệ thống giám sát. Toàn tuyến cao tốc đã được phủ kín camera, không có "vùng an toàn" cho vi phạm, mọi hành vi đều được ghi nhận và xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng lưu ý tài xế phải làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không chủ quan khi lưu thông trên cao tốc để phòng ngừa tai nạn, nhất là khung giờ đêm khuya, rạng sáng.