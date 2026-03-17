Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Bà ngoại chờ mãi bữa cơm trưa

Sau vụ tai nạn thương tâm, chúng tôi có mặt tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ), nơi gia đình đang lo hậu sự cho hai mẹ con cô giáo tử vong trong tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ. Người thân vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng cô giáo N.Y.M (32 tuổi), giáo viên dạy toán tại Trường THPT Lê Lợi, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cùng con trai P.M.L (8 tuổi, học lớp 2) đã ra đi sau tai nạn giao thông.

Sau vụ tai nạn, chiếc ô tô của gia đình nạn nhân biến dạng, mẹ con cô giáo tử vong ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bữa cơm trưa dang dở của bà ngoại chờ cháu

Ngồi lặng trong căn nhà, ông Nguyễn Kinh (cha ruột cô M.) gần như không nói nên lời. "Cho đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra, nguyên nhân vì sao", ông Kinh nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Ba (anh họ của cô M.) cho biết vợ chồng M. có nhà riêng tại Phan Thiết. Trước đó, gia đình hẹn trưa thứ bảy sẽ về nhà cha mẹ chơi. Bà ngoại (mẹ cô M.) đã chuẩn bị nấu cơm gà, món ăn mà cháu ngoại yêu thích. Tuy nhiên, cô M. gọi điện báo có công việc nên không thể về, hẹn tuần sau.

Theo ông Ba, không ai trong gia đình biết vợ chồng cô M. đi đâu, cho đến khi nghe tin tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo xảy ra ở xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa (xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Tai nạn xảy ra từ hơn 11 giờ trưa 14.3, nhưng đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin. Người báo tin là đồng nghiệp của chồng cô M. Sau khi biết sự việc, gia đình lập tức đưa hai mẹ con từ bệnh viện về xã Hồng Thái lo hậu sự.

Trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe con dừng lại cách làn dừng khẩn cấp trên cao tốc khoảng 200 m ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người thân cũng phải vào Phan Thiết cạy cửa nhà riêng của vợ chồng M. để lấy quần áo, vật dụng mang về chuẩn bị tang lễ.

"Cháu L. từ nhỏ sống với ông bà ngoại, học lớp 1 tại xã Hồng Thái. Khi lên lớp 2 thì ba mẹ đưa vào Phan Thiết học. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc năm học thì xảy ra tai nạn đau lòng này", ông Ba nghẹn ngào.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ

Theo dữ liệu từ camera, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, xe ô tô của vợ chồng cô M. nằm ở làn đường thứ hai theo hướng nam - bắc. Sau đó, một xe tải chạy phía sau đã lao thẳng vào và đè bẹp chiếc xe con.

Một điểm đáng chú ý là tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hiện chỉ có hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp liên tục. Cứ khoảng 5 - 7 km mới có một điểm dừng khẩn cấp dài khoảng 170 m.

Camera hành trình của một hành khách ghi lại cho thấy xe của nạn nhân vừa đi qua điểm dừng khẩn cấp khoảng 200 m thì xảy ra sự cố.

"Tôi nghĩ không có tài xế nào lại dừng xe trên làn đường đó, chỉ có thể là sự cố bất khả kháng, xe không chạy được nữa", ông Ba nhận định.

Xe của nạn nhân dừng trên làn đường thứ 2 của cao tốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Ba, từ camera hành trình của xe tải phía sau cho thấy khoảng cách giữa hai xe trước khi va chạm vẫn khá xa. "Theo hình ảnh thì tài xế xe tải có đủ thời gian để đánh lái sang trái tránh chiếc xe phía trước", ông Ba nói.

Hiện gia đình nạn nhân vẫn chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về nguyên nhân tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo xảy ra lúc 11 giờ 45 ngày 14.3 tại km116+100, thuộc xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa.

Thời điểm này, xe tải biển số 50E-225.xx do tài xế N.V.V (31 tuổi, ở Cà Mau) điều khiển đã tông vào xe ô tô con biển số 86A-422.xx do anh P.N.Â (chồng cô M.) điều khiển đang dừng phía trước cùng chiều.

Hình ảnh từ camera của chiếc xe tải phía sau cho thấy sau cú tông mạnh, chiếc xe con bị biến dạng và xê dịch khá xa so với vị trí ban đầu khi dừng trên cao tốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cú tông mạnh khiến chiếc xe con biến dạng hoàn toàn, làm hai mẹ con cô giáo N.Y.M tử vong tại chỗ. Anh P.N.Â bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Ninh Thuận.