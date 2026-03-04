Trạm dừng nghỉ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo 'ì ạch', Cục Đường bộ cảnh báo

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát và Công ty TNHH Trạm dừng nghỉ FUTA yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện trạm dừng nghỉ Km 90+900 dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Số lượng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác còn hạn chế ẢNH: PHẠM HÙNG

Đến thời điểm hiện tại, việc giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án. Theo quy định của hợp đồng, thời gian xây dựng là 15 tháng kể từ ngày nhà đầu tư nhận được mặt bằng đủ điều kiện thi công. Trong đó, thời gian hoàn thành các công trình dịch vụ công là 12 tháng.

Dự án bắt đầu triển khai từ giữa tháng 6.2025, dự kiến hoàn thành công trình dịch vụ công vào tháng 6.2026 và toàn bộ công trình vào tháng 9.2026.

Dù đã có nhiều văn bản đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về tiến độ thi công, Cục Đường bộ đánh giá, đến nay tiến độ thực hiện dự án trạm dừng nghỉ vẫn rất chậm.

Dự án mới đang triển khai gói thầu san lấp mặt bằng với khối lượng hoàn thành chỉ đạt khoảng 70%, chưa triển khai hạng mục đường kết nối ra, vào trạm; chưa hoàn thành các thủ tục để thi công tại các vị trí kết nối với cao tốc đang khai thác; chưa lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Cục Đường bộ cảnh báo nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về nguy cơ không hoàn thành trạm dừng nghỉ theo tiến độ hợp đồng. Thời gian còn lại để hoàn thành các công trình dịch vụ công là khoảng 5 tháng trong khi khối lượng công việc còn lại là rất lớn.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành theo trách nhiệm, thẩm quyền của nhà đầu tư. Đồng thời có giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công, tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù khối lượng đã chậm.

Theo Cục Đường bộ, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đang triển khai đầu tư 21 trạm dừng nghỉ.

Đến nay, mới có 4 trạm ngoài việc cung cấp dịch vụ công đã hoàn thành cây xăng để cung cấp nhiên liệu và các dịch vụ khác. 4 trạm chưa hoàn thành hạng mục dịch vụ công, hiện sử dụng trạm tạm đã có, trạm liền kề hoặc các khu dịch vụ lân cận tại các nút giao.

Nguyên nhân được Cục Đường bộ chỉ ra là ngoài việc chậm giải phóng mặt bằng, nhiều nhà đầu tư triển khai còn chậm. Một số nhà đầu tư còn lúng túng, đặc biệt trong công tác lựa chọn tư vấn thiết kế, thẩm tra, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu thi công và thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án, thiết kế.

Trong tháng 3, Cục Đường bộ sẽ làm việc với địa phương, ban quản lý dự án và nhà đầu tư để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng; tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu tại các trạm còn lại, đồng thời hoàn thành các hạng mục khác theo hợp đồng.