Trạm dừng nghỉ cao tốc 'thất thủ': Cục Đường bộ nói gì?

Liên quan đến thông tin Thanh Niên phản ánh "Trạm dừng chân cao tốc thất thủ, tai nạn 'rình rập' tài xế", Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có thông tin phản hồi.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trên các tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lưu lượng phương tiện đổ dồn về TP.HCM trong những ngày cao điểm (mùng 4, 5, 6, 7 tết) rất lớn. Đáng chú ý, các tuyến cao tốc này chỉ có 2 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/giờ và không có làn dừng khẩn cấp xuyên suốt.

Ô tô xếp hàng dài tại trạm dừng chân tạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ẢNH: CHÍ TÂM

Điều này buộc tài xế phải dừng xe ngay trên làn đường cao tốc để xếp hàng chờ đến lượt vào trạm dừng chân, gây mất an toàn giao thông.

Trước thông tin này, Cục Đường bộ cho biết, vị trí trên thuộc Trạm dừng nghỉ tạm Km113 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do Tập đoàn Đèo Cả đầu tư và vận hành. Trạm dừng nghỉ này không thuộc mạng trạm dừng nghỉ được Bộ Xây dựng đầu tư.

"Ùn tắc cục bộ như báo phản ánh là do lưu lượng tăng cao, lực lượng C08 đã có mặt để phân luồng điều tiết giao thông, giải quyết ùn tắc. Tại trạm dừng nghỉ tạm Km113 (tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo), có thời điểm phương tiện tập trung đông trong phạm vi trạm, song chỉ diễn ra cục bộ, không ảnh hưởng đến phần đường xe chạy chính và không phát sinh ùn tắc kéo dài", đại diện Cục Đường bộ nêu.

Trước kỳ nghỉ tết, Cục Đường bộ cũng đã đưa vào vận hành trạm dừng nghỉ Km205 (tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết), góp phần giảm áp lực cho các trạm dừng nghỉ tạm. Trên các tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Phan Thiết không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài

Đại diện Cục Đường bộ khẳng định sẽ có văn bản gửi nhà đầu tư nhắc nhở việc hoàn thiện sớm trạm dừng nghỉ và khai thác bảo đảm an toàn.

Vì sao nhiều trạm dừng nghỉ chậm tiến độ?

Trên thực tế, việc nhiều tuyến cao tốc, nhất là phía nam đi vào vận hành khai thác nhưng chưa có trạm dừng nghỉ, hoặc có trạm nhưng thiếu cây xăng hoặc thiếu dịch vụ đi kèm khiến nhiều lái xe rất lo lắng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phải hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công thiết yếu (bãi đỗ xe, khu vệ sinh, nhà điều hành) trước ngày 30.12.2025 để bảo đảm khai thác đồng bộ đường cao tốc. Tuy nhiên, đến nay nhiều trạm dừng nghỉ vẫn chưa thể hoàn thành và lỡ hẹn với mốc tiến độ yêu cầu đề ra.

Một trong những nguyên nhân chính là các dự án đường cao tốc khi đầu tư xây dựng, các trạm chủ yếu có quy mô khoảng 1 ha. Tuy nhiên, theo Quyết định số 938/QĐ-BGTVT, các trạm đều có quy mô 3 - 5 ha mỗi bên, do đó phải bổ sung thủ tục làm kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng, nhất là trong thời điểm quy định về đất đai có nhiều thay đổi.

Theo Cục Đường bộ, tại tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, đến nay mới có 9 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác, cụ thể gồm: Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Phan Thiết - Dầu Giây.

Các trạm đang phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có phương án khai thác tạm phục vụ tết Nguyên đán gồm 8 trạm: Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến), Hoài Nhơn - Quy Nhơn, (6) Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau (bên phải tuyến).

Trong 17/21 trạm đưa vào khai thác nói trên có 5 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn - QL45 (đang làm thủ tục cấp phép); Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến, đang làm thủ tục cấp phép).