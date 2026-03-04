Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Trị: Lật tàu cá cách bờ 100 m tại biển Nhật Lệ, 1 người tử vong

Thanh Lộc
Thanh Lộc
04/03/2026 10:31 GMT+7

Lật tàu cá tại cửa biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị) khiến 7 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người tử vong.

Ngày 4.3, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật tàu cá, 1 người tử vong tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ 18 phút ngày 4.3, tàu cá mang số hiệu QB 11288 - TS gồm 7 thuyền viên do ông Đào Duy Sáng (52 tuổi, ở tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ tàu, làm thủ tục xuất bến tại Trạm biên phòng Nhật Lệ để ra khơi đánh bắt hải sản. Tàu dài 14,9 m, hành nghề lồng bẫy.

Khi di chuyển qua khu vực cửa biển, do mắc cạn trong điều kiện sóng to, gió lớn, đến khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, tàu bị sóng đánh chìm tại khu vực cách bờ biển Mỹ Cảnh khoảng 100 m về phía bắc.

Thời điểm xảy ra sự cố, 7 thuyền viên trên tàu đã mặc áo phao và bơi vào bờ. Trong đó, 5 người bơi vào bờ an toàn, 2 thuyền viên do kiệt sức, sức khỏe yếu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới.

Tuy nhiên, thuyền viên Trần Bảo Long (19 tuổi, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi và đã tử vong. Thuyền viên còn lại đang được cấp cứu.

Quảng Trị: Lật tàu cá cách bờ 100 m tại biển Nhật Lệ, 1 người tử vong- Ảnh 1.

Tàu cá bị lật ở biển Nhật Lệ

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 3.3, tại bờ biển thôn Tân Định (xã Ninh Châu), ông Nguyễn Song Lặng (70 tuổi, người địa phương) trong lúc chuẩn bị ra khơi đánh cá đã phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ.

Tổ công tác tiếp cận hiện trường, xác định có một thi thể nam giới khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,65 m, đang trong giai đoạn trương phình.

Quảng Trị: Lật tàu cá cách bờ 100 m tại biển Nhật Lệ, 1 người tử vong- Ảnh 2.

Thi thể được phát hiện

ẢNH: THANH LỘC

Qua xác minh, nạn nhân là anh Lê Văn Thường (42 tuổi, trú xã Thượng Trưng, tỉnh Phú Thọ), mất tích khi tắm biển Nhật Lệ lúc 18 giờ 30 phút ngày 28.2. 

