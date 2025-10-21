Sáng nay 21.10, trung tá Đặng Văn Long, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân chôn cất xác cá heo trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ.

Sáng nay, Đồn biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một xác cá heo (người dân địa phương hay gọi là cá Ông) dài khoảng 2 m, nặng khoảng 150 kg trôi dạt vào bãi biển Nhật Lệ đoạn qua P.Đồng Thuận.

Xác cá heo trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ ẢNH: THANH LỘC

Do xác cá heo đang phân hủy nên Đồn biên phòng Nhật Lệ cùng chính quyền địa phương và người dân đã làm lễ theo tín ngưỡng rồi tiến hành chôn cất xác cá heo này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với ngư dân vùng biển, cá heo là loài vật được xem như linh vật mang đến may mắn, chuyên giúp đỡ ngư dân trên biển, người dân một số vùng còn lập miếu thờ cá heo.