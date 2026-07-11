Lật ca nô 15 du khách thiệt mạng, đặc khu Phú Quốc báo cáo bước đầu

Khi gặp nạn, tàu chở 32 du khách Ấn Độ và 4 người Việt Nam

Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), khoảng 10 giờ 30 phút sáng 11.7, ca nô Ocean Pearl Island, biển kiểm soát AG - 26751, thuộc Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi) làm thuyền trưởng, xuất bến từ cảng quốc tế An Thới, chở đoàn khách gồm 30 người quốc tịch Việt Nam đến Hòn Mây Rút Ngoài tham quan, tắm biển. Theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, phương tiện được phép chở tối đa 34 hành khách.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ca nô này chở khoảng 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ, là khách sử dụng dịch vụ trong tổ hợp du lịch của Công ty Ocean Pearl, cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam, xuất phát từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện rời điểm xuất phát khoảng 400 mét thì xảy ra sự cố lật ca nô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới đã điều động 2 tàu, gồm tàu BP 20-12-06 và tàu BP 20-12-09, cùng 35 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường; đồng thời phối hợp lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và các phương tiện hoạt động tại khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Thời điểm gặp nạn, ca nô chở theo nhiều du khách nước ngoài ẢNH HOÀNG TRUNG

Các lực lượng chức năng đã cứu vớt, đưa 36 người vào bờ và chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để cấp cứu, điều trị.

Theo thông tin sơ bộ, có 21 người được cứu sống và 15 người tử vong. Danh tính, quốc tịch cụ thể của các nạn nhân, nguyên nhân xảy ra tai nạn và số người thực tế có mặt trên phương tiện đang tiếp tục được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

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15 người thiệt mạng là người nước ngoài

UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn; bảo vệ hiện trường; xác minh danh tính nạn nhân; phối hợp các cơ quan ngoại giao thực hiện công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m thì ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trong thông báo của Công an đặc khu Phú Quốc, hiện nay, lực lượng cứu hộ đã tìm đưa vào các bệnh viện để cấp cứu 19 người trong đó có 16 nam, 3 nữ (4 người Việt Nam, 15 người nước ngoài). Đến thời điểm 15 giờ ngày 11.7, có 15 người tử vong, trong đó 2 nữ, 13 nam (toàn bộ là người nước ngoài).

Qua xác minh ban đầu, doanh nghiệp liên quan đến vụ việc là Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ do ông Diệp Nguyên Quốc (56 tuổi, ở khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) làm giám đốc đại diện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Hiện tại, Công an đặc khu Phú Quốc đang tiến hành làm việc xác minh vụ việc.